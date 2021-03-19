婚姻就像兩人三腳，所有你的事情，最終都會影響到另外一個人

▲婚姻有一種特質，就是讓一個人所有的私事，最終都會影響到另一個人。（圖／Shutterstock）

每當一對看似感情很好的藝人夫妻婚姻出問題，看眾們就很感慨的嚷嚷著「我再也不相信愛情了」。

十年前我一定也會這樣嚷，五年前可能也會，但是現在（或者說在自己也結婚以後），我只想說：靠北啊，愛情是用來相信的嗎？

我看過福原愛在中國真人秀節目《幸福三重奏》的表現，和其他藝人夫妻比起來，她與江宏傑之間，明顯多了些害羞啊、不好意思啊、甚至有些扭捏的氛圍，雖說是綜藝節目，但我並不覺得完全是假的，畢竟那時她們才新婚不久，根本可以說還是在戀愛階段。

但是戀愛和婚姻的差別是什麼呢？我想就像是懷孕跟養小孩那麼天壤之別吧，雖說兩者都是要經營，但是胎教跟教育小孩，後者難上百萬倍不止，最起碼孩子在肚子裡時，你硬要聽什麼莫扎特還是蕭邦當胎教，他頂多踹你兩腳，但是等孩子生下來會跑會走，妳想教育他，哪那麼簡單？就像婚禮上那句浪漫的誓言是這麼說的：「讓我們參與彼此往後的人生」，但是白話翻譯過來的意思就是：這個人有權利對你所有的事情指手畫腳。

我發現很多人婚姻出問題的根源是，你開始覺得對方不像婚前那麼尊重你。

當然嘴上我們都會抱怨，婚後就沒有甜言蜜語了、節日時也不再浪漫慶祝，但說實話那些都是枝微末節，真正讓人開始覺得難以忍受、甚至懷疑是否嫁錯人娶錯人的，是對方開始對你的事指手畫腳，而如果你不把他的意見當回事，他要不就是天天冷嘲熱諷、要不就是沒日沒夜像個老媽子似的唸叨，甚至開始對其他事擺爛以示抗議及報復，而這種行為讓人崩潰的點在於，往往對方指手畫腳的事，其實幾乎可以說是你一個人的私事，比如你的工作、你的購物、甚至你下班後決定去報名的課程……等等，雖說我們婚前都立下誓約說以後萬事都要有商有量，但難道所有小事都要呈上公文等待對方批准嗎？

可是，追根究底就會發現，對方之所以對你的事情開始意見其多，往往不是為了「管你」，而是因為婚姻有一種特質，就是讓一個人所有的私事，最終都會影響到另一個人，所以，他的意見其多，往往不是為了改變你的選擇，而是為了掌控自己的人生。

就像我前陣子不小心撿到第二隻狗，一開始時第二隻狗還不適應家庭生活，原本的狗又超級吃醋，搞得我一天要溜四到五次狗，然而我只要稍微抱怨或隨口喊個累，就發現要他說甜言蜜語時嘴笨得宛如一歲幼童的我先生，說起諷刺風涼話的功力簡直高潮迭起，有次我被他唸到快瘋掉，超級崩潰的問他：「要怎樣你才可以閉嘴？從此以後第二隻狗我自己溜自己餵，都不用你管，我保證也不會再抱怨很累給你聽，這樣總行了吧？」

結果你們猜他怎麼答？他說：「當然不行，你自己一個人搞，會搞到很累，就算你沒叫我一起做也沒抱怨，累的時候也會擺個臉，我還不是要看你的臭臉！」

其實他說的沒錯，結婚後兩個人所有的事就掰扯不開了，當老師的使用連坐法教育學生是會被抗議的，但婚姻卻經常使用連坐法來教育我們人生的道理。而最後怎麼辦？最後就是他既會幫我分擔工作、也會繼續有事沒事想到就唸，而我發現，以往以為「只要好好溝通找出解決之道，事情就會翻篇」實在是一種天真到可笑的想法，因為即使兩個人商討出了解決的辦法，還是會有一個適應期和磨合期，我們都會有情緒、都會有挫折，而好笑的是，幻想中所謂的「陪對方度過」的畫面是兩個人面對面坐在咖啡廳，掏心掏肺的溝通然後相擁而泣，然而現實版的「陪對方度過」比較像是接受對方就是會在月圓時變成狼人，你得隔著鐵窗對他遞食物，照顧他的同時也保護自己，也就是說，學著發洩情緒時別講出太傷人的話，也學著把對方的氣話當耳邊風。

網路上將福原愛的婚姻問題指向婆媳與姑嫂，我也認同那的確是千古難題，但仔細想想，也許有些人天生就不適合婚姻。

「不適合婚姻的人」很容易被誤解為不貞、花心等等，但出軌往往是果而不是因，我倒是覺得，習慣獨立行事、甚至享受單人作業模式的人，在婚姻裡往往會出錯。我必須要說，很多事情多一個人不會比較快、反而人多手雜，婚前我們都期待所謂的「一起努力」的浪漫，但在婚後，你無時不刻都會有「乾脆我自己來比較快」的感受。

我有個朋友前幾年生了孩子，請先生幫忙泡配方奶餵孩子時，先生一下問「奶瓶在哪裡」一下問「奶粉要幾匙」，一下孩子不吃一下不會拍嗝，她想著輕鬆一下，但先生半個小時內叫了她七、八次，她一點都沒休息到，但是「先生有顧小孩」這塊獎牌還是得頒發，當時她堅持下去的理由很白癡，不過就是不想先生過太爽而已，但現在孩子大了一點，兩人討論起孩子的嬰兒時期，有很多關於餵奶的共同回憶，她才突然明白，什麼叫做「一起」。

也許婚姻就是一場兩人三腳，重點是感受彼此的腳步並學習配合對方的速度，還有留下回憶，至於只想著快點到達終點的人，也許更適合單人競賽吧。

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