▲婚姻是靠愛情去開始的，但不是靠愛情去維持的。（圖／shutterstock）

婚姻是靠愛情去開始的，但不是靠愛情去維持的

文／Cathy Blakeshaw

「婚姻是靠愛情去開始的，但不是靠愛情去維持的。」— 美樂妮，生理女，性向男。—

與你相識在 17 歲的春天，好像找到了另一個自己，有點抑鬱、有點不完美、有點捨不得不愛。隨後就是一年半台北與高雄的浪漫，那些日子裡的太陽都格外和煦，我們會為了彼此下次的相聚好好努力。畢業後，因為工作來到了台北，也一起生活。19 歲的早晨是從你的眼裡看到自己，即使過熱的滾水把瓜地馬拉沖焦，也喝得出陣陣果香，彷彿就是此生的金獎佳作。隔年冬末的每個夜晚，天都特別地黑。後來的我們，停在 20 歲。那年春天，好像遇到了另一個自己，有點圓融、對自己生活的一切有點吹毛求疵、有點捨不得不那麽愛自己，瓜地馬拉也終於有了自己的味道。當時間突然問起「冬天過去了嗎？」，我好像也終於懂了雨過天晴的彩虹之所以格外美麗。

趙詠華的歌聲還在耳邊環繞，二十歲的我們，何嘗不想我們的未來是跟著現在的他一起，就這樣安靜到老？高雄旗津的夕陽照有你拍著我的側臉，台中勤美的草地上有我靠著你，一碗東東芋圓就是全世界。生命和緣分的迷人之處或許在於無法臆測，就像後來右邊的腰側不再有你的手，後來我掏的也不是你的左耳。想打開共享歌單，把你愛的 Robbie Williams 移除；想點擊我們的資料夾，把那天在宿舍前，你自彈自唱的 500 Miles 丟進垃圾桶；想拉開抽屜最底層，把你的 Winston 天香往新北市垃圾袋裡礽。或者，其實也只是打開煙盒、刷一支火柴，把生命送給我們的全部收拾在半島鐵盒裡，塵封在架子上。

「妳終於變成他想要的樣子，但那不是妳的樣子。」— 美樂妮。

「『我小孩還小，為了小孩，我不能離婚。』/ 你小孩這樣跟你說的嗎？」— 美樂妮。

一段關係結束後的生活，是更困難，還是更簡單？沒有人一起吃的晚餐，是更難以下嚥，還是更大膽選擇自己喜歡的餐館？沒有雙親和睦的小孩是更可憐，還是更能在健全的氛圍下成長？幸福是相對的，孤單也是比較出來的。離婚的女人多被審視為失敗，但什麼是真正的失敗？是明明不愛，卻要出席 Double date；是明明走向分歧，卻盡是無效溝通；是明明看著兩人垂危的感情線，還非得要在眾目睽睽下，裝作是朋友間的模範。分手或離婚後，日常的鏡頭著實再捕捉不到我們，卻更高畫質解析了自己的樣貌。

「『妳要是離婚，下一個也不會更好。』/ 我自己一個，就能比現在更好。」— 美樂妮。

在經過幾段感情後的我們，一定有傷害過別人，也曾經受了傷。不要害怕最後赤裸地體無完膚，更不要害怕去愛。我們都知道一段關係的結束只需要一個人的轉身離去，卻從來不是一個人的促使。下一段，我們都要從每一個錯誤去修正，在漫漫人生路中給出下一個未來。清楚知道自己所想要的，要先懂自己所缺乏的，也要明確清楚自己打從心底渴望的是怎麼樣的美好。那種天衣無縫或許不一定最完美，卻是最契合的關係。

《大學》，「欲齊其家者，先修齊身；欲修齊身者，先正其心。」，老師在上課，你各位有在聽嗎？或者，有個更好的選擇，這裡是 Shout Out Sex，快來跟我們聽聽那段我們曾經分不開的偽幸福，跟我們一起 Shout Out Sex!!!! 一起更幸福。

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