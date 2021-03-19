《鄧一個人咖啡》／控制愛情？當你想管對方的時候，其實正是為自己製造問題

在談戀愛時，我們肯定都會經歷過是否要查勤對方的掙扎，以及覺得對方管太多的困擾。但其實這背後所代表的並不單只是這個「行為」，而是這行為所代表的含意。這次《鄧一個人咖啡》，由鄧醫師以及兩位《姊妹淘》的好朋友作家H與欣西亞，要來和我們探討那最難拿捏，卻實實在在困擾著我們的「愛情控制學」！

當你想管對方的時候，其實正是在為自己製造問題

到底該不該「管」另一半，這是多年來爭執不休的問題，有的人會認為因為在意，所以才會管，但也有人認為管對方其實就代表著對這段關係的不信任。欣西亞覺得，其實管另一半的行為是可以被允許的，但最好的方式是要「暗中」，一方面不會讓對方察覺，一方面也可以安撫自己心裡的疑問。只是卻也讓體悟到「當你想管對方的時候，其實正是在為自己製造問題。」因為無形中當我們知道越多事情的時候，那份不安全感以及無端衍生出的猜忌，反而會成為傷害這段關係的開始。

但若退幾步來說，為什麼我們會想「管」對方呢？或許就是因為我們早已隱約感受到這段關係出現了問題，或者擔心對方是不是不愛自己了。欣西亞說，其實要去判斷女生是不是對這段感情沒有心了，最顯見的徵兆就是不願意再與對方發生「親密關係」，又或者無論男女都相同的地方是，會開始對對方的「包容力」與「耐心」大不如前。H也很認同，而他以男性的角度透露，如果一個男人的行為開始出現異常，比如習慣改變、日常的時間表改變，這都有可能是出軌的跡象。

任何一段關係，都還是要有「疆界」

鄧醫師說明，既然兩人都投入這段關係，其實就是種「約定」，不一定要束縛到不能呼吸，但也不能完全沒有，這是感情裡最基本的「關係認定」。感情中，必須要有維繫關係的「拉力」與「張力」，你不能讓對方覺得你完全不在乎，同樣地，如果你的確很在乎對方，那麼請用誠懇的態度和語氣去表達你對對方的在乎。可是假如對方仍一意孤行，認為你的在乎就是控制，那麼反過來你就要去思考，對方對你的愛是不是出現了問題？

所以到底感情裡該不該「控管」對方，鄧醫師認為，最重要的是兩人對於這份「控管」，有沒有做到有意義的溝通和共識。欣西亞也補充，信任對方不該是一廂情願的事情，而是要打從心裡相信對方、覺得有安全感，所以無論你希望對方做什麼樣的行為讓你安心，或者「控制」對方要照你的方式讓你安心，其實只要有這份「疑心」存在，任何行為便都不可能補足你失去的安全感。

鄧醫師認為，到底一段感情該不該用「栓」的來維繫，其實答案就在於要瞭解彼此的人格，就好比如果你有到必須被對方「管」才能控制自己，那麼就向對方坦誠自身性格的缺陷，當然這也需要建立在你夠瞭解自己的前提之下。所以回過頭講我們要反問自己，這段關係是不是你渴望走得長遠的？如果是的話，那麼每段關係都會存在著框架、限制，進而產生所謂的控制，只是這框架裡必須有溫暖、有溝通的空間，而不是毫無節制地去制約對方。

所以正如鄧醫師說，對某些人而言「控制是可恥的，但有效」，因為有的人可能將控制看成是愛，也有人看成惡意的攻防戰，在這之中我們必須先瞭解自己與對方的人格特質，讓「控制」的力道因人而異，才能在維繫關係的這條路上對症下藥，而不再是綑綁彼此愛情與人生的病灶。