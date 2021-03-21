也許無理取鬧，才是愛你的表徵

▲男人們，請好好珍惜你身邊那個會因為你而情緒有所起伏的女孩。（圖／shutterstock）

老劉的一個朋友在他們兄弟群組裡嚷著要跟女友分手，因為女友又在跟他吵應酬的事。

這個朋友因為工作性質，一週平均要應酬二到三次，據說每次他女友都又吵又鬧。兄弟群組裡的男人們都紛紛要他分手換一個，畢竟男人應酬是工作需要嘛！

於是我跟老劉討論起了這個話題。「老公，你覺得為什麼他女友要因為他應酬所以又吵又鬧？」我問老劉。

「因為不能陪她吧？」

「對啊，所以換句話說，他女友其實是在乎他的啊！」

「是沒錯，不過這樣會耽誤工作啊！大多數的男人都不喜歡這樣。」

「可是如果他女友從來不吵不鬧，他愛應酬幾天就應酬幾天，從來不管他，這樣就真的比較好嗎？」

「應該會覺得很爽吧！」

可能很多男人都以為，能遇到一個不吵不鬧的女友，是多麼夫復何求！但我卻想起曾經有個男生寫給我的私訊。

他跟大了他三歲的女友交往二年，感情一直很好。「她從來不會跟我吵架，成熟懂事又有禮貌。我工作忙時常要加班，她也不會鬧著要我陪她，就自己靜靜去找事情做；在外面很會幫我做人，顧前顧後還不多話，我同事老闆都說我有這樣的女友真是前世修來的福氣；有陣子常常要應酬，她也從來不會奪命追魂扣，睡覺時間到了她就會說她先睡了，要我別喝太多。」

「可是，我在想到底要不要跟她分手？」他說。

「這麼好的女友，為什麼要分手？」我滿頭問號。

「其實，本來打算結婚了，她爸媽催得急。因為我跟他爸媽很好，跟她家人都很熟。但是在我跟她討論結婚日期的那天，我開玩笑問了她一個問題：『欸，妳真的愛我嗎？』……」

我回：「你好無聊，問這幹嘛？不愛你會這麼好？還要跟你結婚？」

「哈，你猜錯了，我覺得，她根本不愛我。」

我一下傻了。

「不要說女人第六感很準，其實男人的第六感一樣很準，否則我不會突然這樣問她。仔細想想在一起這兩年，我在她身上感覺不到太多溫度。她雖然很好，但是她表現出來的好，就像一部編寫出來的完美劇本，而她只是一個沒有靈魂的演員，完全照著這個劇本演出罷了。」

「『我家人都很喜歡你。』她這樣跟我說，於是我感覺自己什麼都懂了。我們剛在一起的時候，她曾經很輕描淡寫地說過她上一段感情裡的傷心，說她那時候很傻，傷得失去理智，差點割腕。那時我聽了有點不敢相信，因為她在我面前幾乎是個沒有什麼情緒的人。」

後來我跟這個男生說，不然你們再好好地聊一聊看看。但過沒多久，這個男生又私訊我了，說他們已經分手。我安慰了他幾句，然後他對我說了一段讓我印象深刻的話：

「我現在反而希望，能找一個會因為我加班不能陪她而鬧脾氣、會因為我出去應酬而發飆大吵的女孩，因為那至少表示，她是愛我也在意我的啊！」

再怎麼成熟懂事的女人，也都會在愛情面前像個胡鬧的小女孩。所以啊！男人們，請好好珍惜你身邊那個會因為你而情緒有所起伏的女孩。她們煩你、黏你，甚至有時候因為你不能陪她而無理取鬧不講道理，那其實都是因為，她們深深把你放在心裡愛著啊！

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