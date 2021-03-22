已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的新聞部主任顏若芳，被媒體爆料疑似同居，兩人第一時間未出面，僅透過文字澄清他們是「房東與房客」，但諸多疑點仍待釐清，包括租金八千是否太過便宜？顏有兩棟房子，為什麼不出租空房給王使用？立法院備有免費會館不租，卻約花八千塊租房···等等，實在有蓋棉被純聊天的嫌疑，這也讓我想到之前福原愛被偷拍到在日本跟高大帥男一同入住飯店，也聲稱「不同房」好為自己開脫，先不論事實真相為何，都讓很多人忍不住問：為什麼外遇的人被抓包時，都喜歡睜眼說瞎話，而且謊言一個比一個還扯？

理由一：因為坦白不會從寬，直接承認下場也沒比較好

綜觀史上因外遇而出包的公眾人物，只有一位對自己偷吃的醜聞毫不掩飾、直接承認的，那個人就是知名作家「九把刀」。他當時給媒體的回應是：「週刊拍到的那個女孩子並不是我女朋友，所以我劈腿了」，雖然態度沒有閃躲，更無加工的謊言包裝，甚至說出：「對！我很喜歡她（指當時的小三周亭羽），但在愛情的選擇上面，我希望擁有未來的是我的女朋友」，但還是被大家罵個半死，名譽掃地不說，也連帶影響到電影和賣書成績。

理由二：打死不認就有被原諒的希望，所以矢口否認到底

明明是偷情，卻掰出比扯鈴還扯的說辭，無非是只要打死不認，就有被原諒的希望，犯的錯頂多是「瓜田李下」、「不懂得避嫌」，罪名比「偷吃、出軌」這種重大道德瑕疵輕多了，必須承擔的責任是太過輕率、不夠小心，而非感情不忠的騙子，反而更加容易被同情，也比較可能被原諒。

理由三：說給不願意面對現實的配偶跟自己聽

曾經有人探討：為什麼男人愛說謊？結果得到的結論是：因為女人愛聽。在兩性關係裡也有句名言：對於女人，你根本不用去騙她，因為如果她夠愛你，她會自己騙自己。於是外遇的人在抓包時說謊，他那些似是而非的解釋，無非是講給另一半聽，讓自己的緋聞不至於炸鍋，也讓配偶可以不面對殘酷的現實，但這多半不是為了愛，而是源於自私，因為他不想處理配偶失控崩潰的情緒，所以用謊言草率帶過，拖過一天是一天。

另外，也有極大的理由是犯錯的人不想承擔責任，這個責任，不是因為愛，只是不想賠錢。畢竟老公承認出軌，老婆蒐證後離婚，財產上得付出大筆贍養費，以福原愛跟江宏傑的案例來看，除了分手後財產分配令人頭大，還得付出一大筆賠償金給合作代言的廠商，光是這點，就足以叫女方怯步，否則應該早就遠走高飛。最後，外遇的人愛說謊，但遭受背叛的人必須對自己誠實，無論要走要留，都必須清楚知道自己想要什麼，才不致於深陷進退兩難的泥沼而永遠無法幸福。

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