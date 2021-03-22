《鄧一個人咖啡》大談「愛情控制學」！能否接受另一半單獨和異性約會？網友皆喊「母湯！」

《鄧一個人咖啡》3/19播出第二集，邀請作家H、欣西亞與鄧惠文醫師大談「愛情控制學」，到底另一半什麼樣的行為太超過？而身為伴侶的我們，又要如何拿捏「控制」與「維繫」的分寸呢？

手機上許多APP都能追蹤定位另一半，甚至行車紀錄器、Google Maps的紀錄都讓我們的行蹤無所遁形，與多網友與作家H、欣西亞都曾深受其擾，但這困擾並不是擔心自己被查勤，更多時候是因為過分在意對方，反而為自己製造更多問題，包括更多的猜忌，更多的不安全感作祟。

不過追根究柢，若不想要讓另一半懷疑，進而想要控制，那「避嫌」就是最基本要做的事情。當鄧醫師問大家，是否能夠接受另一半單獨和異性出去？提問一出，網友們紛紛留言喊「我不行」、「一定會出事」、「絕對會在意」，但也有網友認為，只要先做到報備，還是願意相信有純友誼。

更有網友寫下：「會想控制可能是因為自己沒有安全感，需要建立自己的安全感，而另一半也應該要給對方足夠的安全感，那是發自於『愛』！」讓鄧醫師與欣西亞非常認同。

鄧醫師覺得，如果另一半能夠瞭解到怎麼增強彼此的安全感，那自然控制這段感情的需求就會降低，這是雙方環環相扣的部分。

你能接受另一半和異性單獨約會嗎？你有沒有做過什麼瘋狂的控制行徑呢？歡迎留言和我們分享！