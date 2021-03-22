好朋友等於好伴侶？在告白前你應該要想清楚的3件事

日久生情聽起來或許相當浪漫，但在現實生活中想和異性好友發展出戀情，並不像是拍電影、演偶像劇那樣簡單。在你盲目向身邊的好朋友告白前，以下這3件事情你一定要想清楚：

1.友情跟愛情差的不只是一個字

友情跟愛情兩個詞，雖然字面上看起來只差了一個字，但實際上卻是完全不同的兩個情感。而在不同的情感關係裡面，我們想要尋求的事物自然也大不相同。在友情中，你可能想要的是一個可以談天說地、無話不談，吐嘈、搞笑樣樣都來；閒暇時吃個飯、看場電影，偶爾來點「荒謬行徑」的死黨／知己。

但當兩個人越過了朋友的界線成為了彼此的伴侶，在友誼之外，愛情中的親密感、依賴感，彼此間的相互扶持更是不可或缺的一環。這些不一樣的「需求」，會讓兩人的關係面臨截然不同的考驗，如果沒有考慮清楚就貿然行動，這樣的落差就可能會成為你們感情的致命傷。

2.你要的是戀愛的刺激還是長期的感情

當你們決定從朋友變成戀人，關係的轉變自然會帶來不一樣的新鮮感，讓熱戀期的效應更加顯著；然而不管新關係再怎麼新鮮有趣，還是改變不了你們已經熟到不行的事實。相較於一般情侶相識相戀時的那種激情，彷彿每次約會都在「探索新大陸」般的新奇感，你們的互動難免會少了一點火花，更像是已經愛情長跑多年的穩定關係，也很容易順勢走向紅毯，從情侶躍升為伴侶。

當然，這不表示你們的交往就不能甜蜜浪漫，只要多花點心思，想要天天都過情人節又有什麼困難？

3.如果不適合還能做朋友嗎？

這一點往往是困繞最多人的問題，許多人擔心告白、交往後不歡而散，不只情場失意，還把自己多年的知心好友也跟著賠上了。正如前面所提到的，無論你們作為朋友有多自在、融洽，都不保證關係改變後可以一帆風順；當你們發現彼此並不適合，就可能會陷入一個相當尷尬的場面。

當電腦、手機當機，只要重新開機就好，但是現實生活中並沒有開機鍵可以一鍵Reset。不適合的情侶能否恢復朋友關係，有太多太多的不確定因素：交往時的互動、分手原因、分手方式……等，都是影響雙方是否能夠恢復友誼的關鍵。即便你們滿足了眾多的「條件」，仍舊需要一段時間來告別彼此曾經有過的感情關係。

想要像《我可能不會愛你》裡的程又青、大仁哥一樣在相識多年後修成正果，又不想要因此痛失難得的異性摯友，在告白前的試探就顯得更加重要；突如其來的告白只會讓對方陷入尷尬，把原本的好感也跟著抹去。不過也不要因此瘋狂暗示，太過明顯的意圖會給予對方太多的壓力，給彼此一點空間去思考。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男