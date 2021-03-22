男友的前任不是敵人，是鏡子

歡迎來到羅伊說。

「男生一直點前女友的發文讚，是基於什麼心態？還愛？想復合？刷存在感？還是只為了約炮？或者根本不需要在意。」

其實伴侶的「前任」或「前曖昧對象」，經常就像一根刺──扎著沒多痛，但就是讓人很不舒服。

這些情況輕則點讚、聊天、設摯友，重則刪訊息、約吃飯、甚至偷偷上床。

而只要一旦知道前任的存在，打開 IG 時總忍不住要看一下，或是點開「說讚的人」檢查他們有沒有互粉。

不過看歸看，羅伊在這邊建議大家千萬別用「偵探邏輯」，而是要用「魔鏡邏輯」──也就是伴侶的前任不是妳的敵人，而是妳的鏡子。

因為當妳用偵探邏輯時，妳只是想知道「他們現在」如何，而當妳用魔鏡邏輯時，妳是想知道「自己未來」如何。

特別是有些人總希望看到伴侶的前任過得很差，最好能比自己差一大截，這就是把前任當敵人，只要對方不好就放心了。

這其實是一個很大的誤區──那些人總認為，一定是我的伴侶很好，所以前任失去他之後才會一蹶不振。

但事實上妳該想的是──前任跟他分開後，為什麼沒有學會或保有自己的「獨立價值」。

而這就是魔鏡邏輯，也很值得警惕──因為如果一旦分手，妳自己是不是也會變成一個很差的人？

這無關妳伴侶的事業，財富，品味，人脈，單純就只是「你們的相處模式」，是讓妳的價值觀獲得了提升，還是把妳限制住了。

你們交往，他是期待與妳一同成長進步，還是只想用他的資源「交換完」妳的美貌與青春。

所以最後羅伊想說，伴侶如果是個會出軌的人，妳要做的不是預防，而是果斷分手，盯緊前任是沒用的。

而伴侶的前任其實就像一面魔鏡──妳所找到的蛛絲馬跡，都不是為了防止他們再續前緣，而是反思現在自己是不是孽緣。

我是羅伊，我們下次說。

“在這面魔鏡裡，妳希望看見什麼？”

本文出自《妳沉迷的不是他，而是拼盡全力去愛的自己》四塊玉文化出版

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