沒錢萬萬不能，在考慮結婚前，你應該先做的理財規劃

大家有沒有想過經營一段感情，除了這個人適不適合自己、是否真心對妳好之外，最後這段感情將要「何去何從」？也就是說妳想要的是戀愛一輩子，還是終究會選擇進入婚姻？

通常，想要生兒育女的會走入婚姻，很多女生也曾幻想自己與男友孩子長相；即使不特別想生小孩，多半也曾偷偷幻想穿上美美的婚紗、受到眾人祝福的模樣，然後把房子布置成自己喜歡的樣子。然而結婚可不是光想著浪漫就可以了，浪漫背後是滿滿的錢錢啊！另外在這個時代，女生可不能以為男方會自動搞定一切跟錢有關的事，妳只要負責貌美如花就好，這樣不僅不實際，將來也失去話語權，所以婚前把握時機做好理財規劃是非常重要的一件事，尤其對抗拒住婆家的女人，更需要實際的認識「不住婆家」所需要的準備，否則只要老公兩手一攤說沒錢妳就沒了底氣。

首先我列出雙北夫妻在外租屋所需的最基本開銷：

是的各位沒看錯，兩夫妻不生小孩，基本開銷就是5萬以上，這些我都是抓概略值，還沒算到置裝、保養等喔！所以若以夫妻各賺4萬的雙薪家庭來說，每個月扣掉基本開銷只能剩下3萬，若家中父母不能幫忙，要存到頭期款200萬至少要5年，更不用說買房子除了頭期款之外還有其它開銷。另外女生嚮往的婚禮、蜜月等費用，平均要花約75萬到100萬，這筆錢若想要男方全出，除非男方家中願意支付或他是高薪收入，否則真的不實際。

所以我建議有結婚打算的人盡量在婚前選擇住家裡，這樣每個月可省2萬左右的房租，就算給父母孝親費5-8千，結果還是會比你租房子划算；省下的錢可以投資穩定的ETF或基金，投資的部分可以找到很多理財專家的建議，我就不班門弄斧，若能在婚前有些自己的積蓄，對婚事才會有話語權。

另外我其實建議不要在婚禮的部分花太多錢，雖然穿著公主般的婚紗很浪漫沒錯，在大飯店辦婚宴很有面子沒錯，但日子是自己在過，有面子也就一天的事，除非你們確定收的紅包能賺回來，不然倒不如簡單隆重就好，有心祝福你們的人，不會因為辦得簡單或豪華而去影響這份心意。

相反的，若可以放低對婚禮的要求，就可以反過來將這個quota用在其它方面，例如：「我可以接受公證，但婚後不跟公婆家住」、「婚宴依照婆家意思，裝潢要按照我意思」、「不收聘金、買屋頭期款一人一半、地點由女方選擇」等，雙方比較容易達成共識。

理財這件事也可以看出男人對你們關係的真實想法，如果他嘴上說要娶妳愛妳，可是工作得過且過，又不儲蓄又亂花錢，我跟妳保證他只是嘴上哄哄，根本沒想要和妳過一輩子，妳也就不用對這樣的男人太認真了。

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