要如何從關係的痛苦當中解脫？首先要了解你所面臨的痛苦是什麼

以前我寫過許多文章，有的是關於「我喜歡對方但對方不喜歡我」怎麼辦，有的是關於「我經常覺得不安但是又無法安撫自己不安的心情」怎麼辦，但不管我寫的主題是什麼，背後都有一個核心的感受，叫做「痛苦」。比方說：

●我喜歡的人不喜歡我➝我覺得好痛苦

●我經常擔心被丟掉、害怕他劈腿➝我覺得好痛苦

●我發現他並沒有像我想像一樣的那般愛我➝我覺得好痛苦

●我不想跟他分開但是他說他不愛我了➝我覺得好痛苦

●我討厭我自己➝我討厭我討厭我自己➝我覺得好痛苦

看到了嗎，上面各種四面八方有關於感情的問題，最後產生的感受都是「痛苦」。要如何緩解這些痛苦呢？首先我們得先知道「痛苦」是什麼。

你的痛苦怎麼來？

用一般「凡人」的語言來說，你會發現前面所有有關於困境描述的句子，都蘊含三種狀態：

1.你心中有一種渴望，或者是你以為世界是長成某種模樣（例如：你想要他跟你繼續在一起）

2.但你發現你遇到的情況（當前的處境），和前面的渴望或者是預期有所不同（例如：但是他對你已經沒有感覺）

3.前面兩點之間產生矛盾，可是你無法放棄第一個（例如：可是你還是想要他跟你在一起）

其中，第三點是痛苦的來源。這就是為什麼很多書都跟你說「放下」之後，一切事情都會變得簡單許多。這裡的放下就是說，你得放下第三點，不要再肖想著你心中的願望會達成、接受現狀，一切就會海闊天空。說的比唱的還好聽，問題是放下很困難啊！

前陣子我重讀一篇有關於「受苦」的經典論文，特別喜歡文中的這段話：「當人與處境的關聯的方式改變，意義也會隨之改變……受苦者帶著過往舊有熟悉的籌劃，將過往投射為自己的未來（期望處境），卻因無法到達所期望的未來而受困於現在……受苦者將不復存在的過往投射到未來而加以追求，並且拒絕接受現有處境中與他人的關聯現在無法抵達樣態。」[1]

好啦我知道你看不懂，我第一次看的時候也是不知道作者在講什麼，反覆看了幾次之後得到的翻譯蒟蒻就是：痛苦的人要不就是活在過去，要不就是活在「現在無法抵達的將來」，因為沒有活在「當下」，無法接受「過往對於自我世界的認識」和「當下處境」不同，所以感到痛苦。

如何脫離當前的痛苦？

那麼要怎麼脫離這個痛苦呢？作者提出幾個看起來很爛但又很實際的方法：

1.忍耐，等待時間的經過。新的經驗會出現。比方說，隨著時間你可能會突然生病、發生不同的事情，讓你改變對世界的看法。

2.認識新的人，移動到新的地方或環境。搬家、換工作、認識新朋友，在過程當中你可能會毀掉三觀，但毀壞往往也帶來新的重建。

3..社會支持（social support）：還有一個關鍵，朋友很重要。就像魔戒當中Frodo 再把魔戒丟入火山的路上，全身焚燒相當痛苦，那時候Sam講了一句話：「我不能夠揹負你的重擔，但我可以背你！」（I can’t carry your heavy burden , but I can carry you!）。是啊，朋友的存在無法分擔你的重擔，但光是他們的存在就會讓你覺得不孤單。

先從不要逃避開始

講得如此複雜，離苦得樂還是終歸一串話：面對它、接受它、處理它、放下它。這看起來很簡單的12個字，穿透了各種心理治療的方法，包括：

●經驗取向：感受痛苦，先不要急著逃避痛苦，讓痛苦在你身上發酵，很多時候你之所以沒有改變，是因為你還沒有好好的去感受痛苦。當你覺得夠苦了，見到棺材了，你就會流眼淚。

●心理分析取向：你的這個苦怎麼來？可能是來自於你過往和父母相處、原生家庭當中的不安全感、或者是一直以來心中的防衛機轉。

●認知行為治療：接納現狀的發生，並且用和過去不一樣的方法來籌劃未來（詳細可以參考：ACT接納承諾療法）［2］。

●後現代取向：外化問題，把痛苦看成「它」，而不是你自己本身，光是這樣的一種看見就會讓你長出一點點力量。

●個人中心取向：當然，面對痛苦的過程是很累的，如果有人陪你一起走，這條路不一定會比較短，但可能會比較容易一些。

換句話說，當你還不知道該怎麼辦的時候，逃避跟等待是一種選擇，有時候我們就是需要時間，等待某一些人、某些事件、某些病痛出現，等待某些未來慢慢成為現在；但如果你已經厭倦了等待，開始起來做點什麼，也是一種選擇。如果用前面失戀的例子來說，當你哭過痛過在KTV唱歌到天亮過，或許是時候讓自己去旅行一下、寫點東西、或者是認識新的人了。你可能會問我說，這樣做有什麼用？或者說，你已經做過了很多類似事情，但還是沒有好轉。倘若是這樣的狀況，我想說，經驗跟處境的改變，是需要時間轉化的，這是一種「學習」的過程[3]。之所以你沒有好轉，並不代表你「不會」好轉，而是你「還沒」好轉。要改變過往你對這個世界的想像，或者是改變你對未來的嚮往，需要時間去磨練，然後隨著時間，你會慢慢接受一些事情，接受一些人離開、接受一些事情不再、接受一些以前你覺得理所當然的事情，已經不復從前。

如果你過往所相信的世界崩塌，就蓋一個新的吧

最後我想舉個例子來說明這個「磨鍊」的過程。一個女孩因為過往父母長期的衝突和暴力，早已不相信一段親密關係能夠給人帶來幸福。所以她對感情是不信任的、對關係是充滿恐懼的，對自己也是厭惡的，她在幾段關係當中都跌跌撞撞，就算遇到了真正能夠呵護她的對象，她也會把一切弄得很糟、搞得彼此都傷痕累累。為什麼會這樣呢？

1.她過往的預期：感情是不可信賴的、世界是可怕的、我是不好的

2.她現在遭逢的狀況：今天這個對象對我好像還不錯、好像滿愛我的，可是怎麼跟我想像的世界有所不同⋯⋯

3.產生痛苦：要麼（a）想辦法「鬧」或者是不斷的「挑剔」，讓這段關係符合1.當中我對自己跟世界的想像；要嘛（b）把我過往的想像調整成正面的，相信我自己是值得被愛的。

如果這個女孩一直感到痛苦，那就代表她重複做（a），唯有等到她發現自己不斷地重複，並且開始磨練（b）的想像，才能夠把自己從痛苦的命運當中解救出來。

我常說，每個人的人生是自己選擇的組合，所有的選擇都蘊含了你對世界的想像，要改變你一直以來習慣的選擇，首先要改變你對世界的想像。你能不能夠在此時此刻先暫時相信自己是可愛的？就算是1秒鐘也好！

願這個小小的改變，帶你前往不一樣的明天。

參考文獻

[1]盧怡任, 劉淑慧. (2014)受苦轉變經驗之存在現象學探究：存在現象學和諮商與心理治療理論的對話。教育心理學報, 45(3), 413-433.

[2]Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2009). Acceptance and commitment therapy. Washington, DC: American Psychological Association.

[3]Giorgi, A. (1999). A phenomenological perspective on some phenomenographic results on learning. Journal of Phenomenological Psychology, 30(2), 68-93.

海苔熊