要愛，就要愛一個會鼓勵你的另一半

▲如果找一個只會說為你好，卻處處限制你、碎念你、否定你的人，只會讓你自信心低落，認為自己總是受不到肯定，讓你懷疑你自己。（圖／Shutterstock）

以前還沒有結婚的時候，身邊的朋友們總是在抱怨老公，一回家就只會看電視玩手機，或是工作不順，想要和老公出門難如登天，好像婚後對方就變成一個很掃興、很無趣的人，連帶著朋友也被影響了心情，覺得人生很沒有希望。

什麼是負面的另一半呢?我有個朋友曾經交往過一個男友，剛在一起的時候覺得他還蠻體貼的，沒想到在一起兩年，逐漸發現男友只愛待在家看著電視抱怨，每天都在抱怨生活無聊，工作沉重壓力大，他覺得每樣事情都有問題，開口閉口都是抱怨的話，本來兩個人有預期交往兩年後要討論結婚的事情，但朋友認為這如果是未來的生活也太恐怖了，畢竟要面對一個每天都要抱怨的人，很難不被影響心情，於是後來她決定忍痛割捨這段感情。

幾年後，朋友還是遇到不錯的對象結婚了，然而愛抱怨的前男友的近況仍舊不是很好，輾轉聽到幾個朋友在說，後續交往幾個對象都還是分手。

到現在還是常會遇到很多人問我，為什麼會選擇奶爸？其實，那時候的我正遭遇人生中的低潮，我每年會給自己設定目標，但沒想到剛好有一個月我的目標可能沒辦法達到，我陷入了很大的困難中，我知道沒有任何人可以幫我，那時候和奶爸剛交往，我大概和奶爸提了一下，他總是會很陽光的回我：「明天就會好的！」每次聽到這句話我就比較安心一點，也有動力繼續工作。

就這一句話支撐我走過整個低潮，連什麼時候走出來的都沒有意識到，一切就否極泰來了！也因為如此，慢慢的我就比較少這麼的憂鬱，因為他總是會一百零一句和我說一樣的話：「明天就會好的！」

我覺得找對的另一半很重要，因為這代表了人生未來五十年的過程，如果找一個只會說為你好，卻處處限制你、碎念你、否定你的人，只會讓你自信心低落，認為自己總是受不到肯定，讓你懷疑你自己。

更不要找容易對自己放棄、對工作放棄的人一起過日子，這樣的人喜歡安逸，喜歡得過且過，他們面對挫折無法解決，只會持續讓問題擴大，他們總是習慣逃避和害怕失敗，這樣的另一半只會讓你和你的孩子擔心受怕，不夠有責任感。

反之，找一個正向會鼓勵自己的另一半，你會發現你開始有了人生的目標，你知道無論遇到什麼事，都有對方同面對，你要愛就該去愛這樣的人，才會讓你的人生充滿希望！

我很喜歡這句話：“How do we treat the life, the life how we treat.”我們怎樣對待生活，生活就怎樣對待我們。永遠不要放棄自己的信念和正向力量，同時，選擇一個會給你力量的另一半，這點很重要！

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