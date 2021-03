要愛，就要愛一個會鼓勵你的另一半

以前還沒有結婚的時候,身邊的朋友們總是在抱怨老公,一回家就只會看電視玩手機,或是工作不順,想要和老公出門難如登天,好像婚後對方就變成一個很掃興、很無趣的人,連帶著朋友也被影響了心情,覺得人生很沒有希望。

什麼是負面的另一半呢?我有個朋友曾經交往過一個男友,剛在一起的時候覺得他還蠻體貼的,沒想到在一起兩年,逐漸發現男友只愛待在家看著電視抱怨,每天都在抱怨生活無聊,工作沉重壓力大,他覺得每樣事情都有問題,開口閉口都是抱怨的話,本來兩個人有預期交往兩年後要討論結婚的事情,但朋友認為這如果是未來的生活也太恐怖了,畢竟要面對一個每天都要抱怨的人,很難不被影響心情,於是後來她決定忍痛割捨這段感情。

幾年後,朋友還是遇到不錯的對象結婚了,然而愛抱怨的前男友的近況仍舊不是很好,輾轉聽到幾個朋友在說,後續交往幾個對象都還是分手。

到現在還是常會遇到很多人問我,為什麼會選擇奶爸?其實,那時候的我正遭遇人生中的低潮,我每年會給自己設定目標,但沒想到剛好有一個月我的目標可能沒辦法達到,我陷入了很大的困難中,我知道沒有任何人可以幫我,那時候和奶爸剛交往,我大概和奶爸提了一下,他總是會很陽光的回我:「明天就會好的!」每次聽到這句話我就比較安心一點,也有動力繼續工作。

就這一句話支撐我走過整個低潮,連什麼時候走出來的都沒有意識到,一切就否極泰來了!也因為如此,慢慢的我就比較少這麼的憂鬱,因為他總是會一百零一句和我說一樣的話:「明天就會好的!」

我覺得找對的另一半很重要,因為這代表了人生未來五十年的過程,如果找一個只會說為你好,卻處處限制你、碎念你、否定你的人,只會讓你自信心低落,認為自己總是受不到肯定,讓你懷疑你自己。

更不要找容易對自己放棄、對工作放棄的人一起過日子,這樣的人喜歡安逸,喜歡得過且過,他們面對挫折無法解決,只會持續讓問題擴大,他們總是習慣逃避和害怕失敗,這樣的另一半只會讓你和你的孩子擔心受怕,不夠有責任感。

反之,找一個正向會鼓勵自己的另一半,你會發現你開始有了人生的目標,你知道無論遇到什麼事,都有對方同面對,你要愛就該去愛這樣的人,才會讓你的人生充滿希望!

我很喜歡這句話:“How do we treat the life, the life how we treat.”我們怎樣對待生活,生活就怎樣對待我們。永遠不要放棄自己的信念和正向力量,同時,選擇一個會給你力量的另一半,這點很重要!

