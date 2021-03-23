《她們創業的那些鳥事》／林心如：愛情要堅持妳心中所想，無論得到與否妳才會心甘情願

▲女性在工作上就是擁有自己的一片天，不管是創業，或在別人公司底下做事，只要享受工作，在工作上得到滿足，我覺得這就夠了。（圖／Shutterstock）

林心如快問快答：

Q：夏芷、小蔦、美季這三個角色， 覺得性格哪個更像自己？

我還挺像小蔦的，有點強迫症跟小潔癖，在家裡會一直清理，把東西排整齊。加上我的個性也比較急，但我要強調一下，我沒那麼常罵人（笑）。

Q：這次拍攝過程中，哪場戲最難拍？

這次劇組很用心，我們的很多場景都是實景搭設，像小蔦家就是搭了個玻璃屋，拍起來非常漂亮，但也因為台中天氣太好，太陽很大，所以太陽直射下，很像桑拿房，工作人員和演員都滿辛苦的。最難拍的一場我覺得是開場的撞車戲，因為我要以一個不正常的姿勢趴在車上，但車頂其實很燙。我記得那天是在台中申請封路拍攝，很多人圍觀，也發生不少有趣的事。當時我趴在車上，突然有個先生跟我打招呼說「心如哦！」我說「嗯」，他用台語回「拍戲哦？」我繼續回「嗯」，他說「那沒事沒事」。後來才知道，原來當時居民要劇組出示拍攝許可證，但看到是我就離開了，劇組還以為是我朋友，但其實我不認識他（笑）。

Q：對於正在尋找Mr. Right的女孩們，妳覺得可以給她們什麼建議？

小蔦，她沒有找Mr. Right，是Mr. Right 找到她。我自己的話，覺得不要退而求其次，就是堅持妳心中所想、所要，得到或是得不到的時候才會心甘情願，如果退而求其次，之後可能就會後悔。所以要清楚知道自己想要的是什麼，並堅持自己想要的，但切記夢想不要過於誇大，還是要回歸實際面。

Q：對於「創業」的想法，以及想對女性創業者有什麼想說的話？

女性在工作上就是擁有自己的一片天，不管是創業，或在別人公司底下做事，只要享受工作，在工作上得到滿足，我覺得這就夠了；千萬不要跟社會脫節，尤其是為了家庭犧牲奉獻，卻導致跟老公、生活不同步，兩人變得無話可談。

我覺得工作跟家庭有衝突的時候，自己必須要取捨， 看看如何做到平衡，不用委屈自己為了家庭而放棄工作，或是為了工作就不管不顧家庭，造成之後有更多的遺憾。所以在時間的分配上，心裡面還是要有一把尺，評估自己可以做到什麼、做不到什麼，去達到工作和家庭之前的平衡。

Q：對觀眾推薦這部戲的理由？

這次是黃金組合加上黃金陣容，可以演到呂蒔媛老師的劇本非常榮幸，加上一直想要合作的導演許肇任，以及這是一個很勵志向上的題材，絕對不會讓人覺得無趣。另外就是劇本主軸，是三個女生創業的故事，很符合時下趨勢。我們不是要宣揚女性主義，而是要宣導女性要獨立自己，有自己的一片天。

故事裡三個不同的女孩，代表時下三種不同個性、樣貌的女生，相信每個人在這些不同角色上，都可以找到自己的共鳴點，也希望大家會喜歡我們這部戲裡的每個角色。

本文出自《《她們創業的那些鳥事》製作全紀錄》春光出版

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