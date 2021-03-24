想換人，先分手，騎驢找馬沒好貨

歡迎來到羅伊說。

「最近認識一個很好的男生，他對我也很有好感，但他就是不願意給我勇氣換掉現任男友，為什麼他就不能再積極主動一點？」

其實這是很多女生經常會想的事 —— 現任男友她們不太喜歡，卻又不想孤單，於是她們期待「先」出現一段新的關係，然後把她們從舊的關係給救出來。

但問題是，當妳的手還牽著舊男友時，新對象其實是沒辦法伸手救妳的。這就是經濟學裡講的「機會成本」。

機會成本並不看重妳「付出」了什麼，而是看重妳「放棄」了什麼。

當妳買了票看電影，其實那張電影票錢不是最重要的，最重要的是妳這兩小時只能待在一間影廳。

而這時妳可能已經放棄了一部，甚至是好幾部更棒的電影。

這就好比妳走進一間餐廳，吃了豬排就吃不了牛排，因為胃就只有一個。如果妳還想吃牛排，妳就只能等胃裡的豬排先消化完。

但如果不分手，妳那塊豬排是消化不完的──當然妳就永遠沒有機會嘗試牛排。

這時可能還有一些女生會說，好男人不是應該要努力追求我，給我勇氣放下手上的豬排嗎──但其實妳說的那不是好男人，那是韓劇裡的男人。

因為現實世界裡的好男人，大概率是不會搶別人女友的──他們要的是妳有能力自己判斷，也只有這樣妳才值得他繼續喜歡。

所以聽到這妳就應該明白，其實無論是時間或精神，如果妳已經花在了現任男友身上，那妳就勢必放棄了別的選項。

而這當中最刺激的電影，跟最刺激的男人，才是妳放棄了的最大代價。

其實也不只是愛情，朋友，事業，理想，家庭，全都是同個道理，我們生活中每時每刻面對的兩難問題，真正考驗的可能都不是怎麼選擇，而是如何放棄。

所以最後羅伊想說，好男人就跟好電影一樣，他們都在「同時上映」，大家都在「搶著享受」。

而如果妳現在親身經歷的這齣戲，真的不太好看，待在裡面滑手機也只是在浪費時間，還不如先勇敢站起來走出戲院。

我是羅伊，我們下次說。

“當妳有能力自己判斷，妳才值得他繼續喜歡。”

本文出自《妳沉迷的不是他，而是拼盡全力去愛的自己》四塊玉文化出版

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