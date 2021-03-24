誰說分手一定要轟轟烈烈？成熟大人的「分手方式」，讓自我價值更昇華！

熱戀時，對方的一顰一笑都令人心動，身邊滿是粉紅色泡泡，隨著相處時間增加，缺點漸漸顯露出來，爭吵次數也隨之增加，過不了這段「磨合期」的情人，最終將走上分手一途，但「好聚好散」往往不是件容易的事，雙方翻臉不認人也是常有的事。不想鬧得很難看，你應該學學成熟的分手方式，讓對方成為一段美好的過往，祝福彼此遇到更合適的人選！

1.選擇公開安全的地方談分手

無論是男方或女方提出分手，最基本的原則就是在公開且安全的地方進行，因為談分手通常不是件愉快的事，很可能一言不合爆發衝突場面，許多情殺案就是這樣來的，若不想躍升新聞版面，盡量選擇人多的咖啡廳見面，或朋友在場的情況下對談。

此外，用line、簡訊或電話談分手並非明智的做法，因為很難真正解釋清楚，另一方也會感到莫名其妙，建議還是找個特定的時間，好好坐下來聊聊，才是成熟大人應有的分手態度！

2.尊重對方，接納自己的缺點

俗話說：「人前留一線，日後好相見」分手不一定要撕破臉，想要好聚好散，就適時給對方留點面子，自己也比較有台階可以下。了解分手原因時，別急著打斷對方說話，或不停為自己辯解，傾聽他人對你的看法是很重要的事，因為你未必知道自己錯在那，即使眼前這段感情已無法挽回，但透過接納自己的缺點，改善那些令人詬病的小毛病，你就能成為一個更受歡迎的人！

3.理性溝通代替無止盡翻舊帳

許多人談分手時，總喜歡搞得轟轟烈烈的，好像非要讓全世界的人知道，不吵到天翻地覆不罷休，其實若對方的心意已決，你做再多誇張舉動都不會改變事實，甚至會讓人更堅決想分。理性溝通是和平分手的基礎，千萬別帶有激動的情緒，否則什麼事也談不好。過程中要避免無止盡翻舊帳，明知道於事無補，仍想惡語中傷對方，這種不理智的行為，只會顯得你很不成熟，為彼此留點尊嚴，更能好聚好散。

4.堅定自己的立場，不要心軟

既然決定分手，就必須堅定自己的立場，別因為對方的苦苦哀求而心軟，許多人喜歡一下分手、一下復合，令人搞不清楚他們的關係，不停分分合合，到最後只是彼此互相折磨、歹戲拖棚罷了。若是成熟的人，就會對自己的決定負責，真的要分會分得乾脆俐落，不會藕斷絲連、死纏爛打，這麼做的目的不僅僅是為了自己，更讓彼此別再繼續耽誤遇，遇見下一段美好戀情的機會。

5.不一定要當朋友，但別記仇

成熟的分手並非要你勉強自己和對方當朋友，畢竟拿掉愛情的美好濾鏡，對方的個性可能根本和你合不來，為了表現出很有風度的樣子，而勉強雙方維持朋友關係，其實並不會對誰有益，時候到了，該聚就聚、該散就散，徹底斬斷無意義的關係。

話雖如此，卻也不是要你記住對方最糟的一面，甚至是滿懷恨意，過去的事就讓它過去，真正成熟的人懂得釋懷，不會拘泥於過往的瑣事。

6.停止緊迫盯人，學著自我調適

許多人表面上接受分手的事實，心中卻沒有真正放下，進而變得緊迫盯人、疑神疑鬼，不停查看對方的FB貼文、IG限動，想知道他現在過得如何，有沒有交新的對象等等，會這樣做的理由，不外乎是心裡還很在乎對方，沒辦法走出這段感情。成熟的人會努力調適，透過獨處自我沉澱，不讓自己被無緣的情份牽絆；或找朋友聊聊，大肆宣洩一番，避免被負面情緒凌駕於上頭，使自己墮入無限憂鬱的迴圈，甚至變成恐怖情人！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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