艾姬答客問：男人為什麼要刻意和妳拉開距離？

已婚男人對其他女性很曖昧，唯獨對某位女性刻意保持距離是為什麼呢？來解析一下這個個案。

艾姬答客問，V小姐的提問。

V小姐：「欣賞公司的主管，已婚，我一直保持分寸，遠遠欣賞，但他跟女同事沒避嫌，有時靠很近要不就蹲在女同事旁問事情，單獨約女同事上課再單獨接送回去，這主管知道我欣賞他，他惟獨對我保持距離，這主管常約曖昧女人來公司拜訪順便吃飯，這男人的心態是怎樣啊？對全部女人溫柔體貼，對我保持距離。」

關於妳的問題，我只能猜測已婚男人的心態，但一般而言我不認識當事人，還是得由妳在相處互動之中觀察他可能是哪一種想法。

已婚男人在外面曖昧，有些人也會考慮後果的。因此他對妳保持距離，有可能是因為他正是知道妳欣賞他，擔心妳認真了會造成他的麻煩困擾。很多已婚男性只是樂於享受一時的婚外戀或感官娛樂，不見得想要離開原有的婚姻和家庭，所以他寧願找一個可以在閒暇之餘陪他談談偽戀愛、玩個小浪漫、放鬆舒壓用、好吃不黏牙無負擔的對象。一但他感覺對方會認真，可能開始黏牙了，他就會敬而遠之。

除此之外，也有可能單純就是覺得妳不是他的菜。為了避免妳誤解，他覺得刻意保持距離才不會讓妳對關係發展上有過多的想像。雖然說也有來者不拒的男人，但有的男人還是會在事業、家庭、人際關係等通盤考量之下，選擇對他有利或者對他現有生活與既得利益都沒有威脅性的對象。既然都當上公司主管了，將感情規劃也以理智及利害關係去評估取捨，也並非不可能喔！

還有一種可能則是他也覺得妳不錯，但就如前面所述，如果兩個人越走越近、一拍即合，對他來說恐怕沒什麼好處，因此為了避免意外發生，乾脆拉開距離減少發生意外的機會。因為從妳的敘述我也無從判斷會是哪一種情況，但我想和他實際相處的妳，應該多少感覺得到他的心態。

倒是妳會特別來詢問這個問題，表示妳對這位主管顯然太過於在意了。如果只是欣賞他工作上的表現，對於他私生活感情領域的部分就不要太關切了。他怎麼對待妳，妳就怎麼應對吧！

到這裡找艾姬……

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