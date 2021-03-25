蔡侑霖專欄／30歲後的「愛無能」？談感情就發作的高敏感體質，患得患失又小心翼翼

在轉速過快的城市裡，有時會被虛榮心所迷惑。更多時候的你，只想逃離一些人、一些回憶，及一些不值得提起的事物，你可以選擇沉浸於過去，也可以選擇讓走遠的人事物轉化為自省及成長的可能。上班族的日常，總是貪心地想鞏固工作及感情或家庭，但現實總是要你選邊。工作事業到達高峰，和家人、戀人的感情備受考驗。顧及了感情，卻也是讓工作失衡，要功德圓滿，是一門困難的課題。

問題的背後，總是因為我們想追求完美，想要工作，也不願捨棄感情。先前，女性好友Lisa和我訴苦，她交往六年的男友想提分手，原因是她長期出差、週末加班。已論及婚嫁的臨門一腳，卻因她出差碰上婚期讓兩人吵到不可開交，讓男方想提出分手。無法配合公司出差，她被迫辭退，另一半不願再將時間花在「等待」，難以取捨工作與感情的她，最終都失去。

工作，是為了成就愛情及家庭

現代的職場，總是考驗著我們如何在天平上平衡，想要同時牢牢抓緊工作和生活，始終無法真正施力。然而，想好好顧及自己的家庭，卻也得為五斗米折腰，工作才有收入來源，才得成就你要的生活。

每個年紀都有感情上的考量及安排，不論是想要成就事業，或想要結婚成家，我們的下一個階段總是眼前莫大的考驗。你的工作狀態也得和另一半的穩定性一同考量，而經濟允許你過多好的生活，也取決於雙方的金錢觀及薪水，而雙方原生家庭的磨合更是一輩子的課題。

你不要屈就地工作，但也不要在感情裡委屈。人生中想要的那些，都只有平衡，沒有比例配方上的正解。不想取捨，可能換來兩頭空；不想看清事實，現實就會上門讓你看透人生。

與情人分手，不是強迫自己硬著頭皮去放下一段情感，而是要徹底算了！

世界很小、生活圈更小，你能好好成就的，就是當個高情商的成年人，其餘的請留給他人自行打聽！

過了青春年華後，我們曾有愛過、恨過的日子，那些年懵懂地探索這世界時，或多或少談了幾段不怎樣的戀情，有的刻骨銘心、有的只是蜻蜓點水，有的不甚愉快地劃下句點。甚至，多的是孤單的人，總奢望藉由誰的體貼來彌補遺忘分手的不快樂，和哪個誰曾有的誓言。

不論是親朋好友或同事的介紹、朋友升級為情人角色，又抑是虛擬世界的社交關係成為戀人，從一開始的曖昧，到穩定交往，甚至都市傳說般的婚姻，我們都在找尋合適自己的人。關係中，單位由「我」轉換成複數的「我們」，中間得要花上許多時間及力氣經營情感。適者生存，誰又能在層層關卡裡，小心翼翼地過關斬將，所謂的「理想感情」是什麼？誰都說不準。

就算努力經營，最終的原因結果也可能三言兩語告終，如「感覺不對」、「兩人沒有未來」、「他無法給我安全感」。於是，一場在迷霧中的測試，兩個愛得如此小心的戀人，卻都擔心只在對方心上曇花一現。

要過喜劇或悲劇的日子？自己的人生劇本就自己改寫！

悲傷故事裡的主角們，往往不是過得不好、不有錢、不幸福，是總有不快樂的開場白。不要為自己的生活打消極的預防針，像是「我從小就很苦」、「我婆婆就是不喜歡我」、「老公都會外遇」，這些預防針充其量只是毒針，無助於人生。只有你讓自己的傷心不只是八點檔限定，請不要為自己撰寫消極的人生對白，人生的劇本本該只有你能為自己真實上演。

愛情中嚮往！三觀不合，不必強融

或許，每個人都帶著少許前任的樣子過日子，總會殘留一些氣味、想法，愛過的那些人及走過的人，可能成就我們現今的樣子。在和現任的日常相處中，兩人肯定各有地雷與眉角，必定存有隱性的導火線，兩人一同前進時，是否能給予關注、步伐能否一致，才是走得長遠的關鍵。

我們都想要完美的感情，我們都苛求。對的人，和自己得有有對話的默契，若三觀不謀而合，就更好了。離開舊愛後，你要放下前一段感情裡的猜忌及錯誤，平常心看待現今的對象，不然也是在愛裡找自己麻煩，重蹈覆轍的是你自己的戲碼。若對方給不了安全感，你也能給自己足夠的安全感。若兩人的三觀相合，主觀意識、自我價值觀相近，自然就有安全感。

正向看待每種相遇：走過「不對」，才有本事看清「對的人」

總有人反覆遇見「不對的人」，在愛裡鬼打牆。「愛無能」的初步症狀是害怕談感情，重症則是拒絕接納新對象，就怕麻煩到別人，也麻煩到自己。長到這年紀，若傷到對方太不體面，但也害怕讓自己繼續受傷，傷口痊癒得慢。若再次分手，又得要花上太多時間平復傷口及調適心情。

最美好的年紀，對愛、生命及新事物要懷抱期待及想像，不該恐懼地預設結局。

若未遇見，也並非是你不夠優秀或完美。現在的你，要活在當下、要及時行樂，做一些讓自己自在又開心的事。內心有一些黑暗面也沒關係，只要你誠實面對傷口，知道自己的缺失，肯定也明白自己有哪些值得被珍視的優點。傷口癒合後，你只會更珍惜此時此刻的擁有。我們都渴望穩定且未來性的情感，假設看不到，那也只是「尚未到來」的「未來」，活在當下，就也是及時行樂。

有人天生過於貪癡，認為等待就有童話般結果，看著對方走遠仍頻繁回望，盼望感情仍有峰迴路轉的機會。當然，奮不顧身愛上一個人，是一種單純、認真執著的美好。能自在地抉擇一段感情，絲毫不委屈，肯定幸福。學會愛人及被愛的一路上，我們懂得如何把握，後來也明白如何放棄。沒必要和自己、對方過不去，緊握固執不放手。

到了這個年紀你更明白，「委屈求全」不是唯一的路。沒有結果的人，就讓他走向其他的未來，你朝著其他方向才能有空缺去盼望轉機。不能給出去的情感終將是「冷暖自知」的養分，下回愛情來的時候，可以放慢腳步，細心思量後再給出更好的自己，求得兩人都自在的關係。最好的愛，是一同成長，配合對方的步調，跳首有默契的和諧雙人舞，而不會失去自尊留下獨自一人的窮途末路。

蔡侑霖首本重磅新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

【看更多請到博客來】

#蔡侑霖 #不要在最好的年紀吃得隨便過得廉價 #丹尼先生 #30預備起

蔡侑霖DannyTSAI粉絲專頁：www.facebook.com/danny.tsaiyoulin

蔡侑霖DannyTSAI instagram：danny.tsai1114