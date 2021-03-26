作家H：不要在愛情裡挑別人的毛病，而是要找自己的問題

▲所謂的依賴，是指兩個健全的人，身心健康，經濟狀況正常，彼此都無需任何外援，可以自給自足之後，才產生所謂的依賴。（圖／Shutterstock）

最近和一位年輕女生聊天，當然是關於愛情方面。她提到一件事，讓我聽了略顯匪夷所思。

她說：「我每段戀愛，一定都要無縫接軌，就算分手後，還來不及找到下一個男朋友，我也一定會在最短時間內找到。」

我問：「為什麼要這麼急？」

她說：「因為我很依賴人呀！如果沒有另一半，我活不下去，我就是這麼為了愛情而活的女生！」

她說的自己很浪漫，但我聽得卻很反感。

於是我說了：「『依賴人』這一點，其實不是什麼好事，妳不覺得這樣不夠獨立嗎？」

她笑著回我：「你不懂愛情啦，人家兩性專家說，如果眼前的女人，都沒有半點事情需要依賴你的話，那我還要你這個男人做啥？所以說，女人就是要有依賴男人的特質，才會有真正的愛情！」

我聽了只能微笑。雖然不知道她從哪個專家處聽來的謬論，但是這麼幾句話排列組合在一起，乍聽之下，的確也稱得上那種警世金句。只不過，碰到我，我實在無法就這樣讓她把這番話，奉為圭臬。

「所謂的依賴，是指兩個健全的人，身心健康，經濟狀況正常，彼此都無需任何外援，可以自給自足之後，才產生所謂的依賴唷！那是因為互相照應，兩人都有能力可以照顧忽然出狀況的另一方，又或者，都可以承受忽然離去，或者忽然消失另一半之後的痛苦！但絕對不會是因為，你自己的不健康，不滿足，或是內心的空洞，所以要找另外一半來承擔，來補足，這不叫依賴唷！這叫甩鍋！」

「這叫做，把自己人生的問題，甩鍋到另外一個人身上，時間久了，這個背鍋的人疲勞了，他會想逃，或者把鍋回甩給妳，於是妳會覺得對方變了，妳會覺得對方不愛妳了，殊不知，其實只是一開始，妳就用錯誤的定位去看待對方，用錯誤的方式，解讀自己的個性，誤把依賴，當作是愛情裡面的浪漫⋯⋯」

女孩聽完瞪大了眼睛看我，活像是聽到什麼不敢置信的鬼故事般。

「你覺得，有問題的是我？」她問。

「往往，一段感情的結束，除了是真正遇到那種惡意玩弄對方的渣男渣女，除此之外，大部分的感情，都是因為大家都只會彼此挑對方的毛病，卻不懂得找自己的問題。固然，對象有可能，也會因為原生家庭，成長過程等因素，導致對愛的誤解，但同時間，妳自己身上的問題，其實也是一直存在著。」

「因此，兩個健康的人談戀愛，除了要理解對方的人格毛病之外，尋找彼此之間的溝通障礙之外，更重要的，就是藉著戀愛，找出自己長期存在的內在問題。」

「唯有同步挖掘出彼此內心的病症，同步解決，才有機會圓滿一段感情。」

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