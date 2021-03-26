那些從沒真正在一起，卻讓人心心念念的人

▲愛情是一件太複雜的事情，大多數人察覺到時都早已陷入其中。 （圖／Shutterstock）

陽台上的那盆龜背芋長出了新葉，

幾日連綿的陰雨讓那一抹嫩綠還無法完全舒展開來，

那是去年秋天我們一起到新竹花市買的。

距離最近一次的聯繫，已經過了八個月，

我們最終還是做回了陌生人。

恐怕我們總會遇上幾次，好喜歡好喜歡的人，

卻總是陰錯陽差的錯過彼此，你們從來就沒有真正的在一起。

將燈關掉後，只剩電視螢幕發散出的光，使你們並肩在沙發上的身影忽明忽暗，椅墊上的手指邊緣輕靠在一起，只覺得臉頰隱隱發燙，但沒人敢輕舉妄動。

電影總算迎來結局，片尾的演員名單表開始往上捲動，你將臉轉向他，正打算討論劇情和感想，兩人互視的那刻，你同時也看穿他眼中的波瀾湧動，那是你們第一次相吻相擁。

你總是忘東忘西，對事物的反應也時常後知後覺，樂天又開朗是身邊人給你的評價，是顆有點傻卻又總是溫暖的太陽。

他一直都謹慎嚴謹，做起事來有條不紊，心思敏感且細膩，你總說明明同齡的他卻像大了自己十歲這麼多。

最初是從升大四的那個暑假開始，一群少男少女約好了在拉拉山上露營，平時不曾有過交集的兩人，在那個被山林圍繞又收訊不好的營地裡才總算看見了對方，看見彼此身上都有著自己所缺少且羨慕的個性。

畢業後，兩人依舊保持著聯絡，歷經彼此身邊的伴侶來去，聽著對方生活上、工作上、感情上的快樂和不快樂。

愛情是一件太複雜的事情，

大多數人察覺到時都早已陷入其中。

後來你吃到好吃的食物就會想著下次帶他一起來吧，

你看到美景就會想著之後一定要再他來一次，

你在路上見到可愛的小狗就會拍下傳給他，

你希望自己的快樂也可以讓他快樂。

那天你們如往常相約看電影，偏偏突然下了一場大雨，

最後決定約在一方的租屋處買幾包洋芋片，看看Netflix也能打發時間。

那一吻像是等了太久，又像是最後一吻般的激動，

你當下試圖保持清醒，但是腦袋裡卻像有一團打了太多結的毛球，

唇齒分開後，彷彿還能聽見心臟狂亂的跳動聲。

「對不起」他有些沮喪的說。

你沒有應答便起身離開了。

距離最近一次的聯繫，已經過了八個月，

我們最終還是得做回陌生人。

他和交往了五年的女友在上個月公證結婚了。

幾日陰雨讓那盆龜背芋中的一抹嫩綠，還無法完全舒展開來，

我期待天空趕快放晴。

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