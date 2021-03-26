朋友心情不好的時候，四種最有效的安慰法

說真的，當朋友心情不好的時候，如何給予對方及時、有效的安慰，能展現出一個人EQ水準的高低。

這句話可不是亂講的。因為從心理學的角度來分析，EQ 不僅包括如何管理自身情緒的能力，還包括如何調控他人情緒的能力。而如何有效地安慰別人，就屬於調控他人情緒的能力。

在現實生活中，有很多人擁有一顆安慰別人的心，但是說出來的話卻是刀刀傷人，反而把對方的心情搞得更加糟糕。接下來，我們就來剖析幾種容易適得其反的安慰人的方式。

第一，看輕事情的重要性。

比方說，你的好朋友明天要去考駕照。他感覺很焦慮，因為之前的兩次考試他都失敗了。在考試前一天，他過來向你尋求安慰。

你張口就給他一句：「這有什麼大不了的！不就是一次小小的駕照考試嗎？放鬆心態去考吧，明天一定會過關。」

這種安慰人的方式，根本就發揮不了效果。因為這種安慰的潛台詞就是—「你太容易焦慮了，你的心理素質太差了。」從本質上說，這種方式所犯的錯誤就是—看輕事情的重要性。

第二，火上澆油式的評判。

當你的朋友感到心情不好的時候，千萬不要再火上澆油去提醒他的錯誤了，尤其是在他已經感到比較自責的時候。

例如，你的朋友不小心把錢包弄丟了，正在難受。這時你來了一句：「你也太不小心了吧！錢包這種重要的東西應當貼身保管好，怎麼能隨便塞到一個口袋裡呢？」

這種事後諸葛亮的安慰方式，給人的感覺就是：一點都不真誠、一點都沒有用、一點都不暖心。你的朋友本來就因為丟錢包的事情夠難受的了，還要再挨你一頓訓。

這種火上澆油式的評判，只會讓一個人變得更加難受。

第三，自戀式地提建議。

當一個人感覺心情不好的時候，往往希望有一個人能夠聽他傾訴，而不是對他提各式各樣的建議。

所謂自戀式地提建議，就是指有些人在安慰別人的時候，不僅喜歡提建議，還喜歡順便誇耀一下自己。而誇耀自己的方式就是，滔滔不絕地講自己在遇到同類問題的時候，是如何輕鬆解決的。

例如，你的好朋友大學英語證照考試沒有通過。你安慰他說：「證照考試真的很難嗎？我當時一次性就考過了。只要英語基礎好一點，考前熟悉一下題型就OK了。」

這種提建議的方式，散發著一股濃烈的自戀氣息，只會讓你想安慰的那個人，心情變得更加糟糕。

好了，在列舉了三種無效的安慰人方式之後，讓我們再來看一下，如何安慰人最有效。

第一，靜靜地聽對方把話說完，不要急著提建議。

對於一名諮商心理師來說，傾聽是一項很重要的溝通技巧。如果諮商心理師能夠運用好這一項技巧，那麼就能讓來訪者快速從心理上感到安慰，心情上得到舒緩。

前些日子，在讀馬斯洛的《動機與人格》這本書的時候，我對「傾聽」在安慰別人的過程中所發揮的作用有了更深入的認識。書中講到，一個良好的傾聽者，不僅可以幫助對方更好地宣洩情緒，更重要的是，傾聽者在認真傾聽的同時，也向對方傳達了「我很尊重你」的信號。當一個人「受尊重」的需求得到滿足之後，他在心理上的痛苦症狀也會得到減輕。

如果你在談話的時候很容易插話、不擅長傾聽，我可以提供一個傾聽的範本作為參考。請確保除了這個範本上的話之外，盡量不要再多說其他話了，只要不斷循環往復就可以了：「哦，哦。是嗎？還有呢？原來是這樣啊！哦，哦。」

單是靜靜地聽對方把話說完，就能讓對方在心理上得到很大的安慰。假如一開始就著急給別人建議，只會獲得適得其反的效果。因為急著提建議，就說明你想要改變對方。而急著改變對方，就說明你在否定對方之前的做法，這些都會阻礙良好的情感交流。

記住，只有當你不想馬上去改變一個人的時候，才能做到對他真正的陪伴。

第二，運用同理心去安慰對方。

在心理諮商的專業書籍當中，「同理心」是一個被人反覆提及的名詞。可是，到底什麼才是同理心呢？在《溝通的藝術》這本書中，我讀到了一個關於同理心的定義，覺得解釋得非常清楚：同理心(empathy)是指從另一個人的角度來體驗世界，重新創造個人觀點的能力。

「帶著一顆同理心去傾聽」主要包括兩個方面的內容：第一個方面是獲得觀點(perspective)—這需要中止你的論斷，將自己的意見放在一邊，同時試著去瞭解令對方感到難受的深層次觀點是什麼。

第二個方面是去體會情感(emotion)—更加貼近地去體驗別人的感受，去感受他們的恐懼、喜樂、傷心等感覺。同時，也要在對方表達真實感受的時候，給予一些積極的回饋和回應。

假如你的一位朋友，連續三年爭取公司的主管職位失敗，你該如何用一顆同理心去安慰她呢？

第一個方面：獲得觀點。從表面上看，你的朋友也許是因為競聘失敗而感到痛苦。但是在她的內心深處，也許隱藏著更加深層次的錯誤信念—她會認為連續競聘失敗，說明自己是一個能力很差、活得很失敗的人。她非常害怕去面對這種內心深處的無力感，這才是導致她感到心情鬱悶的真正原因。

這個時候，如果你能安慰朋友說：「即使競選主管失敗，也並不能說明你的能力很差，至少你在另外一些方面有亮點。」這樣一來，你的朋友就會感覺寬慰很多。

第二個方面：體會情感。你可以這樣表達：「我能夠理解你的這種痛苦感受。如果我也連續三年都爭取失敗，可能會更加難受。」這樣做的目的就是，更加貼近地去理解對方的真實感受。如果對方訴說自己的真實情感的時候，你沒有認真去體會，只是一味地看輕事物的重要性，那麼心與心的溝通很快就會停止。

只有做到以上兩個方面的內容，才能到達同理心的最高境界—讓朋友感覺到你是在真誠地關心他(她)。

第三，從積極的角度看待問題。

所謂從積極的角度來看待問題，其實就是提醒你的朋友，要善於看到挫折當中的積極意義。

我的一個朋友，曾經因為工作上的事情不順心而經常失眠。後來，我就安慰他說：「失眠的背後，往往是大範圍未解決的問題。說不定你的身體正在透過一種特殊的方式提醒你，是時候重新梳理一下你的工作，甚至該考慮是否要換一份工作了。」

我還推薦朋友去讀加藤諦三針對失眠所寫的書—《心安就好眠：自我啟發之父阿德勒如何破除失眠魔咒》。

這種安慰方式，讓我的那位朋友換了一個更加積極的角度來看待眼前的艱難困苦，為失眠這件事情賦予了一種積極的意義—失眠是在提醒他，是時候做出一些改變了。

後來，我的那位朋友經過一番深思熟慮之後，下決心換了一份自己更加感興趣的工作。雖然薪水比以前少了一點，但是他卻很少失眠了。他後來特地發了一則很長的微信給我，感謝我說，在他心情最糟糕的時刻，我給了他最有價值的安慰。

第四，提供真心實意的幫助。

安慰別人最有效的方式除了「說」之外，還有「做」。

英語中有一句諺語：「Action speaks louder than words.」請允許我適當地意譯一下這句話：當朋友需要安慰的時候，說那麼多有什麼用，不如捲起袖子來真正幫他做點什麼。

記得讀小學六年級的時候，我從一所城市的小學轉到一所農村的小學。數學課上，老師經常要用到一本習題集來做課堂練習，但是我沒有買到這本習題集，只能乾瞪眼，心情也感到很焦急。

那時農村小學沒有影印機，於是班上的同學開始自發地幫我抄這本習題集。經過一個星期的努力，六七個同學硬是為我手動完成了一本習題集。最後，他們將這本「手抄版」的習題集作為禮物送給了我。

對我來說，這是最棒的安慰方式。那時我的同學不知道說什麼漂亮的話來安慰我，卻藉由真心實意的幫助，讓我感受到了這個世界的溫暖。

文／ 宋曉東

本文出自《情緒掌控，決定你的人生格局》高寶出版

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