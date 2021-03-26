當男人對妳對不感興趣，會有的三個舉動

▲每個人都有一條心理上的界線，當別人入侵到一定的距離內，就會刺激自我防衛本能，產生不愉快的感受。（圖／Shutterstock）

從無心的動作解讀沉默寡言的男性！

沒叫名字代表好感度不高

跟女性比起來，男性平時話不多，表情也不怎麼豐富，很難看出他們到底在想什麼。不過，利用心理學的研究成果來分析男性的態度和行為，就能知道他們的心思了。

比方說，男性跟女性對話時，有沒有直呼女性的名字就是好感度的判斷基準。如果男性沒有直呼女性的名字，一開口只講要交代的事情，這代表對那位女性有厭惡感，或是不擅長跟對方相處，所以才不想直呼對方名字。根據美國加州大學金教授的研究，不會直呼彼此名字的情侶，在調查後的五個月以內，有百分之八十六會分手。

另外，女性朋友跟心儀的對象交談或碰面時，可以從對方瞬間的表情變化，看出他對妳的感覺。如果對方眉心的肌肉抽動，那就代表不悅和厭惡感。要是對妳有好感的話，眼睛和嘴巴之間的肌肉會產生反應，嘴角會微微上揚。人類產生好感或厭惡感時，表情肌會有反射性的動作，在刻意裝出笑容或撲克臉之前，會短暫顯現出真正的心情。

物理距離象徵心靈距離

除了語言和表情，還有其他方法衡量雙方的心靈距離。只要注意日常生活中，彼此的物理距離有多遠就好。

每個人都有一條心理上的界線，當別人入侵到一定的距離內，就會刺激自我防衛本能，產生不愉快的感受。這種心理上的界線稱為「＊個人空間」，個人空間的距離會隨著民族、性別、狀況而有差異，但雙方的關係越親密，相處的距離就會越近。比方說，兩個人圍著桌子談話，其中一方上半身後仰或是拉開椅子，這就是心理距離不夠親密。

＊個人空間

根據美國心理學家索默爾的定義，這是指個體的周圍，有一片圍繞著無形界線的空間，不允許他人入侵。

文／ 齊藤勇

本文出自《圖解男性心理學》漫遊者文化出版

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