如果婚姻改成續約制，你會願意嗎？

▲婚姻雖然是以愛作為基礎，但它的運作其實跟公司經營以及股東結盟差不多。（圖／Shutterstock）

最近一頭栽進Clubhouse的世界，發現許多有趣的話題，後來也嘗試自己當起主持人開房，能夠透過聲音和各式各樣的人物交談、分享看法，頓時感到眼界大開。後來我擬定這個主題：「如果婚姻改成續約制」，結果在Clubhouse引發各式各樣的討論，覺得非常有趣，因此也想和《姊妹淘》的大家聊聊。

曾經在錄影的現場，某個同台的前輩說：「如果把婚姻比喻成一紙合約，那它終究是要走向毀滅的，因為在現今社會裡，合約沒有到期日、沒有條文約定、沒有賞罰規範，靠的是責任、自由心證，以及愛作為約束，那毀約的機率肯定很高，就算沒毀約，簽訂的人恐怕也很難快樂。」

婚姻雖然是以愛作為基礎，但它的運作其實跟公司經營以及股東結盟差不多，一般來說，為了企業成功發展，那麼裡頭的工作就要完善分配，責任的劃分就得清楚說明，無論是出錢還是出力的股東，愈善盡其責愈有可能讓公司永續經營，為了不讓合夥人有懈怠職守的可能，獎懲也會明文規定，一切照著合約書走，定期將大家的績效拿出來考核，哪裡該調整該改進拿出來檢討，續約或不續約，都是有憑有據。

如果婚姻變成可續約的合約制，夫妻間誰主內誰主外、財務劃分、如何分工合作…等等，皆可寫成條文，依約行事，彼此間的合作關係也有到期日，可以是三年、五年甚至十年一約，合作融洽、相處愉快的，就持續合夥關係，若不開心，則約終人散。假使有人走心，萌生想和外人合夥的念頭，有高額的毀約金防堵，就算再怎樣癢，多少也會忍到合約到期那天再行動，如果真是胯下控管能力不足，管它是約炮、一夜情還是有小三，那是依約賠償，沒的好說。

因為兩人的關係並非永無止境，續約的準則除了對彼此的愛，也看是否想繼續結盟下去，為了希望續約成功，比較沒人敢在婚姻內予取予求或擺爛，對於伴侶的抱怨也不至於充耳不聞，提出溝通的事項較能獲得執行，而不是用嘴辦事，明明說「好！OK！沒問題！」結果三五天後又故態復萌，也較會積極追求更好的自己，免得在對方眼裡或市場上失去競爭力。

看到這裡，也許有女生會覺得：這不公平，畢竟男人女人年老的價值不同，若老公在我五十歲就不再續約，那我豈不注定孤苦無依？但我認為女人不該用年齡讓自己的身價受限，一個五十歲的女人，當她有社經地位、有財富、有事業、有身家，那自己就是強勢貨幣，就算枕邊人後來選擇跟年輕的妹簽約，女人因為本身具備競爭力，根本無需擔心會孤家寡人，搞不好還因此活得更能加自信快樂。

如果婚姻改成續約制，各位認為是好還是不好呢？其實欣西亞心裡並沒有確切答案，所以才想提出討論，既然還在討論範圍，表示有很多面向還待考慮。但我的想法是希望伴侶不是為了婚姻責任所以被迫永遠在一起，而是希望兩人繼續走下去是出自於愛和真正的開心，假使婚姻在下一刻更改為續約制，妳會樂意跟另一半繼續合作嗎？妳有信心讓他跟自己續約成功嗎？這個問題，值得深思，不妨好好思考一下哦。

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