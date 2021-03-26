吳若權／善良，不是優點！

禮讓，都應該來自本能的當仁不讓，義無反顧的成全

從一位至交好友口中，間接聽見另一個剛認識未滿一年的朋友，曾經明白地對他說：「我就是看他很善良，一定會幫忙，所以想好好利用他！」而知道這個不知不覺被利用了好久的對象，竟然就是我本人時，打從內心升起的直覺反應，不是氣憤或恐懼，而是三份的感謝。

請容我先聲明，這絕對不是一篇心靈雞湯的文章，而是我已經處在這麼成熟的年歲，很難得擁有的一份殘酷領悟。

我之所以沒有感到氣憤或恐懼，是因為在被對方「好好利用」的這段期間，對他所有付出，都是出自於真心誠意，沒有絲毫的勉強，更沒有得失的算計。我既沒有刻意要討好他，也沒有奢望他可以回報任何好處。所以，無論他基於怎樣的貪念、或對我有怎樣的評價，都沒有影響我對於自己過去的付出，也不足以有什麼遺憾或後悔。

值得感謝的，有三個重點。一是這位至交好友忍了一段時間，終於還是告訴我實情，讓我自己評估，要不要繼續被對方利用；二是對方在利用我的同時，發現了我的善良；三是我之前對他的付出，確實有幫上忙。

至於感謝之後，還要不要繼續被對方利用呢？這可得好好想一想了。

在現實功利掛帥的現今社會，「人善被人欺；馬善被人騎」這句從古至今仍在流傳的勸世警語，似乎依然有它的道理。甚至，需要用它來提防別人的力道，還更變本加厲了呢！

但相對於網路上流傳甚廣的這一句話：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。天賦得來很容易，而選擇則頗為不易。」來自亞馬遜(Amazon)創辦人傑夫．貝佐斯(Jeff Bezos)的名言，我們又該如何自處呢？

這可能要看每個人對「善良」的定義是什麼而定。就像韓國電影《寄生上流》(Parasite)的對白：「有錢的話，我也會很善良。」

//如果把「願意對別人付出而不求回報」，當作是一種善良；而且，是在對自己的資源或能力有足夠的自信，充裕到不會因為對別人付出，而自己有所減損的程度，因此願意選擇做一個善良的人。這種善良，是有條件的。//

另一種善良，叫做「吃虧，就是佔便宜！」表面上是無私的，也不求當事人立即回報；但是，骨子裡還是安慰自己：善良，是會有好報的。

這些善良，跟我從小到大的理解與學習，都有一些差距。我所以為的善良，是一種個性，無須透過理智去做出選擇。所有看起來有點世故的禮讓，其實都應該來自本能的當仁不讓，也就是義無反顧的成全。

因此，如果已經意識到自己正在選擇善良，就已經不是真正的善良。那些刻意為了討好對方而為之的付出，就離善良更遠了。

當我已經意識到對方，是存心想要利用我，這時候還會不會繼續被對方利用呢？

我的答案是：我寧願對方想利用的是我的能力，而不是我的善良。能力，可以被利用；但是，善良就不許被利用。

善良，從來就不是一個優點；所以，也不該被利用。

會被無條件、或無止境利用的善良，到最後的結果都會淪為濫用。對方不只不尊重你這個人，也不會珍惜你給他的資源。

當你覺得，對方從頭到尾，都在利用你的善良，只會愈想愈不甘心！這是一個很大的危機。有可能是因為你並沒有真正足夠的能力，當發現對方只是純粹利用時，便會讓你感到恐懼。

如果對方是看中你的善良，才想利用你；你很快就會被對方利用完畢，眼睜睜看他得意洋洋，而且不懷好意地離去。

相對地，若你除了善良的本性之外，還擁有足夠自信的能力，就不會被對方視如敝屣，也不會在付出的時候，覺得委屈。

因為對方是看重你的能力，才想利用你；你會讓他懂得如何尊重你，即使他未必以對價關係交換你的付出，你無條件地協助對方，彼此之間會因為相互尊重，讓這次的利用變得正向肯定，而且充滿善意。

本文出自《愈成熟，愈天真》悅知文化出版

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