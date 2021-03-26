丁允恭性騷不成立／性騷擾不是道德瑕疵，是一種對他人人身安全的傷害與侵犯

總統府前發言人丁允恭在擔任高雄市新聞局長期間，多次與女記者在辦公室發生性行為，懲戒法院24日宣判丁允恭撤職並停用2年，當初提案彈劾丁允恭的監委紀惠容表示，他對於懲戒法院僅就行為不檢予以懲戒，卻未認定性騷擾成立，甚感遺憾。

紀惠容依據法條公約進行說明，他表示，國際公約「消除對婦女一切形式歧視公約」有指出「性騷擾」隱含的就是「權力不對等」、「性別歧視」，而「性騷擾防治法」第2條第1項第2款所稱之敵意環境性騷擾，係指以明示或暗示之方式，從事不受歡迎且具有性意味或性別歧視之言詞或行為，致影響他人之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現者。

紀惠容說，懲戒法院既已認定丁允恭就其任職新聞局長期間，故意在當事者女方（Y女）已北上與其分手的106年2月27日上傳合照，並知悉Y女因此造成後續工作困擾與敵意環境等事實。卻未考量Y女遭冒犯的敵意，片面切割、單一僅以該照片穿著整齊，認為難以認定有性意味或性別歧視等意涵，而判定丁允恭無性騷擾。紀惠容指出，事實上，性騷擾常常是一個連串發生，並持續影響當事人，以單一照片認定非性騷擾，難以服人。

另外，紀惠容也提及，「性騷擾」隱含的就是「權力不對等」、「性別歧視」。丁允恭上傳照片當時，擔任高雄市政府新聞局局長，丁允恭與Y女屬權力不對等，丁允恭並透過LINE向Y女表示：「我好像捅了很大的婁子…我要辭職了…因為我不小心把照片開成公開了…其實不是不小心…我…就是想要…妳…為妳自毀…夠不夠」，且因該照片公開後，致Y女被遭流言散布是破壞家庭、攀權富貴的小三，已足證其間權力、性別歧視之意，懲戒法院無視於此，亦非無疑。

紀惠容認為，懲戒法院未審酌Y女已於106年2、3月間多次以LINE或電話向丁允恭表示關係到此為止，拒絕追求。丁允恭並非不知Y女主觀感受不佳或有拒絕之意，卻仍在婚後罔顧Y女之意願及主觀感受，仍連續表達個人情慾意念之追求，甚至因此A男曾向當時丁前妻反應，並經丁允恭證實。

紀惠容反問，只要是以「愛」的名義以及形成「以愛為名」的關係，就有權力以上傳照片，去挾持和威脅另一個人的人身、名譽，並造成當事人羞辱與敵意工作環境嗎？性騷擾不是道德瑕疵，是一種對他人人身安全的傷害與侵犯，每個人都應該受到尊重，任何人都沒有權利侵犯他人。

最後紀惠容聲稱，「本案不會是句點」，監察院在監督政府與實踐CEDAW公約的路上，將不畏風雨持續呵護人權的苗圃，負起維護婦女權益的憲法職責。

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