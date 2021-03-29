感情再好也要有底線！異性閨蜜不能跨越的三條原則

歡迎來到羅伊說。

「男友有一個很好的女生朋友，在我之前就認識了，我很不喜歡。男友答應不跟她單獨出去，直到最近他們三個朋友一起約吃飯，我就爆炸了。」

一直以來羅伊經常收到這個問題，異性之間真的有閨蜜嗎──其實羅伊認為「有」。

但無論他們叫對方「閨蜜」，「兄弟」，或「靈魂伴侶」，羅伊也認為有三條不能跨越的邊界。

1.聊心事，但不談私事。

2.能擁抱，但不會牽手。

3.說愛你，但不叫寶貝。

下面羅伊一條一條解釋。

首先，聊心事，但不談私事。

所謂的聊心事，就是指生活中面臨的選擇或困惑，例如換工作、搬家、跟朋友吵架，甚至是失戀。但很多隱私除了面對伴侶，內在最深層的感受其實是很難說出口的。特別是自己軟弱，黑暗，害羞的部分，一般都會選擇保留。

他們聊天無論多麼激昂，都不會把心掏出來給對方看仔細──也就是談話的「廣度」可以無限，但「深度」總會有限。

再來，能擁抱，但不會牽手。

肢體接觸總是讓人非常介意──而羅伊認為有沒有隔著一層外衣是最好的判斷標準。

其實肌膚是很私密的地方，所以一般都不隨便讓別人觸碰。即便是每天暴露在外的手掌，握手最多也就一、兩秒鐘，超過就會很不舒適。

所以像是牽手，摸頭，捏臉，這類的肌膚接觸，能做出來通常都伴隨著「可發展」的好感。

最後，說愛你，但不叫寶貝。

其實這是最常發生的，他們的對話訊息，經常出現讓人懷疑的親密用語。而羅伊的標準是──可以親密，但不能有親密的稱謂。

也就是能多元解釋的大眾用語可以出現，例如愛妳，妳最美，妳超懂我，這類的話其實問題不大。

但像寶貝，小情人，或特別為對方取的暱稱，這些可能都意味著他們對彼此關係的不滿足，所以想給出一些特殊稱謂作為「心理補償」。

所以最後羅伊想說，異性之間不是不能有純友誼，但總會有一些清晰的邊界。而一旦跨越這些邊界，接下來的事就很難說了。

我是羅伊，我們下次說。

“妳的伴侶能有異性 soul mate 嗎？”

本文出自《妳沉迷的不是他，而是拼盡全力去愛的自己》四塊玉文化出版

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