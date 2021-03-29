吳若權／那些遺憾，都與自己有關

▲唯有停止遺憾，懂得慚愧，並付出行動，改變自己，期待面對下一次的人生情境，會做出沒有遺憾的選擇。（圖／Shutterstock）

停止無謂的喟嘆，並且付諸行動，便不再有錯過

錯過，在多情人的內心深處，往往是美麗的遺憾。尤其是多年以後，回想起當年未能如願的自己，無論是否依然傷感，總是用「美麗的遺憾」代替無法言喻的百感交集。

但殘酷的現實卻是：除了已經確實盡力而為，但因緣未具足的個案之外，大多數的錯過，都是因為努力不夠，而不是緣分淺薄。那些在歲月過往後，感到悵然若有所失的人們啊，最該有的感觸其實並不是遺憾，而是慚愧。或許，當年只要再努力一下下、再堅持一點點、再主動一些些，結果就會不一樣。

事過境遷，如果還一直用「美麗的遺憾」來掩飾「該有的慚愧」，讓自己困在猶如夢幻的宿命中，就很可能失去了可以透過改變自己，而創造奇蹟的機會。

有個單身的輕熟女，眼看著即將要跨進三十五歲大關，返顧這十年來，有三次錯過的因緣，情況如出一轍。

這三個對象，都是先後出現在身邊，職場工作或社團活動剛認識的朋友，當彼此有一見鍾情那種來電的感受後，只要對方採取主動的攻勢，她就因為太過於害羞而退縮，連正眼都不敢看對方一眼。

每次見面時，都要花費很大一番努力去鎮定自己緊張的心情。幾次下來，讓追求她的男人，有了誤解：以為她根本沒有意思、或是她很難追，便失去了動力。他的如火熱情，卻被她的矜持澆熄。

倘若她沒有認清事實，改變習慣，之後遇見讓自己心動的對象時，就依然會有美麗的遺憾發生，到最後還可能以「命中注定要單身」結案。

感情的事，若自己都搞不定，外人就更是難以捉摸。如果用「美麗的遺憾」來掩飾「該有的慚愧」，放棄「必須的努力」，當事人並不覺得悲慘，接受所有錯過的結果，只要對自己後來的處境，全盤接納，並感到坦然，那也無可厚非。

//比較可惜的是，終其一生，都不明白，真正錯過的，並不是一個緣分不具足的對象，而是一個可能透過努力而改變命運的自己。//

其他像是日常生活、學習成長、或工作職場的面向，也有很多的錯過，不斷地發生。例如，因為區區0 ・5分，而錯過一所理想的學校；貪睡按掉鬧鐘，錯過了飛機或高鐵的班次；因為表現些微差距，錯過的海選入圍；因為想太多，遲遲不肯決定，而錯過在低檔買進一支股票的機會……

人生，有很多種錯過，都是一去不復返的。「現實中的你」和「理想中的你」，往往因為一次的錯過，而分開朝向不同的方向發展。只不過後來的你，僅僅能夠知道眼前的樣貌；而無法真正知道錯過那一次，原本理想中的那個選擇，後來會是如何？

所以，「美麗的遺憾」並非完全沒有正向價值，當事實已成定局、任何努力都於事無補以後，寧願你的心中有的是「美麗的遺憾」，而不是「無盡的悔恨」。

至少「美麗的遺憾」還能為你止痛療傷；若是「無盡的悔恨」，那就是不斷在傷口上灑鹽，對自己太苛刻了。

「如果人生可以重新選擇，你會怎麼做？」這永遠是一個假命題，因為人生根本不會再重來一次。

唯有停止遺憾，懂得慚愧，並付出行動，改變自己，期待面對下一次的人生情境，會做出沒有遺憾的選擇。

而比這個更遺憾的是，劉若英執導的電影《後來的我們》主題曲中的歌詞：「我最大的遺憾，是你的遺憾與我有關。」當人生走過懵懂歲月之後，發現自己當年的錯過，已經成為別人一輩子都無法抹滅的創傷，這遺憾要怎樣才彌補得完？

用餘生，懺悔自己，祝福對方。或許，這是答案。

本文出自《愈成熟，愈天真》悅知文化出版

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