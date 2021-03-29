破解職場「綠茶婊」行徑！黃大米勸低調：不能佔盡好處後又四處炫耀

鄧惠文醫師和職場歷練豐富的作家黃大米，3/26 為大家破解職場常見的「綠茶婊」行徑。如果真的擁有外貌優勢，如何好好善用得人疼而不輕易惹人厭？如果老是很氣別人是綠茶婊，更要靜下心來問問自己，是不是自覺有能力但沒有用到？

作家黃大米表示，其實有的人認為外表就是一種實力，或是因為透過外表讓別人看到他更多的實力。也有粉絲呼應「認為外表也是一種實力，懂得善用，自然機遇更多。」鄧醫師便提醒，工作時是否能因外表帶來好處，關鍵在於，職場上雖然以工作為導向，但還是有人際關係，裡面重的是「誠意的表達」。

鄧醫師舉例，如果你為了好好跟主管談工作，特別盛裝打扮，相信對方會感受到你對這個會面重視的程度！也感受得到你拿出誠意要與他溝通，這部分也是屬於善用外表優勢的一種。她坦言：「說穿了，如果你的主管看重外貌，那你提供一點給他欣賞，沒有太超過到貶低女性自主權、性騷擾的程度，那也屬於誠意的表達。」可視為是職場上的敲門磚。

對此有粉絲回應「在職場上，打扮外表是有差異的，打扮漂亮會讓同事稱讚，提升自信心。」也有網友分享「在職場上，能接受自己外貌的『有限』最重要，因為人會喜歡你不一定是因為外貌。」

「男生的腦波真的這麼弱嗎？」直播中鄧醫師真誠提問，引發網友熱烈討論，有人哭笑不得地表示「男人很吃外表這一套，都不會覺得自己吃虧」，男人不會覺得自己可能被利用嗎？「看是什麼情況吧 有的時候男人在某個當下沒想那麼多」收到其他網友反饋。

鄧醫師則提醒，如果「你老是很氣別人是綠茶婊」，要好好問自己，是不是覺得自己有能力但沒有用到？引來粉絲留言「妒嫉就是安全感不足肇始的吧…」、「每個人千萬不能信仰的兩個教～比較、計較。一旦觸碰這兩個教，就會開始啟動人際關係的黑暗深淵。」

鄧醫師分析，其實女人會因為感覺周遭環境對女性不友善，進而影響自己想隱藏女性特質，習慣性地拒絕太女性化的東西，譬如曾身處重男輕女環境的人，會直覺想要變得更強大，好讓自己可以和男性一樣被重視。

像她自己便是經歷過人際相處、出社會的磨練後，才發現不用一定要刻意包裝，自己原本好的特質是可以好好善用，也提醒女性不要因為過去的創傷而貶低自己。她解釋「在榮格心理學裡面，很重視你跟你自己的女性部分，有沒有好的連結，如果我們擁有好的連結，其實你是可以自然地施展你的魅力，這個魅力包括心理魅力跟外在的魅力。」

黃大米進一步妙喻女人外貌是今天的一道風景，「對男生來說，穿得多的女生是路上加減拿的 DM，而稍作清涼打扮的女生則是每發必拿的衛生紙。」引起攝影棚會心一笑。

職場歷練豐富的她分享，除了留意外在，有時候「認清狀況」很重要，感受到排斥時，可能是你卡著別人的位子，對方是為了生存而反擊，甚至當你是空降到比較好的位子，說不定原本團隊中已有人也想卡這位子，「你的存在對他而言，本來就是被討厭的」。但鼓勵對自己越是有企圖心的人，溝通協調能力一定要很強，因為「當你往上爬的過程，一定很需要跨部門協議的能力」。

黃大米認真建議，「假設你是靠外表和心機讓人看見，要提醒你，不能佔盡好處後又四處炫耀」，記得低調。