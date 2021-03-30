分手後身體會產生的5個變化，原來難受不只是心理作用？

失戀分手時，心碎的感覺縈繞心頭，讓你覺得喘不過氣，彷彿世界在你的周圍崩塌⋯⋯。除了心理層面的低潮與失落感外，其實你的身體也正在一起「受苦受難」？

1 進入「戰鬥或逃跑反應」

當貓狗在面對陌生的動物或未知的機械時，會拱起身體、全身體毛倒豎、發出低吼，進入「警戒狀態」。這種狀態在心理學上被稱為「戰鬥或逃跑反應」（Fight or flight response），是動物面對威脅、壓力時所產生的本能反應，當然也包括了我們人類。

分手時產生的心理壓力，會讓我們的大腦無法分辨壓力的來源，因而產生出相同的反應。你可能會感覺全身顫抖、精神無法集中、思緒被中斷，並可能會變成一種長期的焦慮，讓你陷入低潮、意志消沈。

2 心跳變快、血壓變高

既然提到了壓力，自然少不了壓力賀爾蒙「皮質醇」的參與。在面臨分手的壓力時，自然而然會觸發皮質醇的分泌，進而促使心跳速率大幅提升、血壓也隨之飆高。雖說皮質醇能夠幫助我們的身體在壓力下回復平衡、維持正常的運作，但是分手的壓力往往不是短期的，而是會隨著你一段較長的時間。而在長期壓力下分泌的皮質醇就可能會讓你變得恐懼、焦躁，並感覺到心力憔悴。

3 你的睡眠跟食慾都會受到影響

分手後覺得食不下嚥、夜不能寐？這不光是你對逝去感情的留戀，更多是因為你體內的賀爾蒙在作祟。前面說到在長期壓力下，皮質醇會過量分泌，連帶會影響到我們的消化系統，不是讓你食慾盡失，就是轉而尋求各種高熱量美食的慰藉。

同時，在壓力下我們的睡眠也會受到干擾，你可能會因此產生失眠或嗜睡的現象。不只會讓你的身體狀況變差，還可能會加重你的壓力，形成一種惡性循環。

4 身體變得虛弱、容易生病

你有覺得自己的身體在分手後變得很「虛」嗎？這不只是心靈上的錯覺，而是實際上正在你體內發生的狀況。長期慢性的壓力，會使我們的免疫系統變得遲鈍，身體的防禦力也就跟著下降，讓病毒、細菌有機可趁。

5 膚質變差

除了身體變差外，額頭、臉頰上冒出的痘痘也是失戀後可能會找上你的「症頭」之一。根據研究，當我們面臨壓力時，就可能會使內分泌失調，讓你的膚況變差，臉上長出痘痘的機率也會隨之上升，讓你彷彿重回青春期一樣。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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