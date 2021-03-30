▲不好的愛情永遠都有最後一種選擇，就是離開。（圖／Shutterstock）

你可以同時喜歡兩個人，但不要把我算進去

歡迎來到羅伊說。

「跟他交往以前，他已經喜歡她兩年，只是她早已有了另一半。結果半個月後她回來了，他卻跟我說自己同時喜歡上了兩個人，叫我再給他一點時間。」

其實很多人都會遇到這個問題──最讓人不安的情敵，往往就藏在伴侶心裡。

這時即便他們真的沒有發生關係，甚至純屬單戀沒有過去，但還是很容易會讓人懷疑自己只是個替代品。

接著他很誠懇的對妳說──「我同時喜歡上了兩個人，請給我時間忘掉一個。」

只不過妳不知道最後他忘掉的會是哪一個，妳只能盲目等待結果。

但是人真的能同時喜歡上兩個人嗎──其實可以──如果想要，一個人可以同時喜歡十個都沒問題。

夫妻的世界中男主就曾說過，他不是故意偷吃，只是陷入了兩段愛情，小三讓他「充滿活力」，老婆讓他「幸福安逸」，而他同時愛上了這兩種不同的感受。

這就說明人的追求其實是可以切割的，當他對現有的愛情不滿足，選擇「補人」往往會比「換人」來得保險。

因為換人意味著他必須放棄「已經擁有」的體驗，可能是習慣，刺激，尊嚴，或虛榮，而新人未必能提供這些感受。

所以此時對他而言，想要同時把「兩個人」或「兩種感受」留在身邊，成本最低的方式──就是說謊。

這就是為什麼我們經常看到一些「超級權貴」，可以光明正大的擁有一、二、三、四、五、六、七、八房，甚至連社會都願意默許這種事情存在。

關鍵還是大家很清楚這樣的成本極高，這些人是付出了「極大的代價」才能同時擁有多種感受。

只是一般人通常沒有這樣的能力，相對來說出軌就變成了「最便宜」的選擇。

不過最後羅伊想說，雖然上面這些事情每天都在發生，但好的愛情也同樣每天都在發生。

所以此時妳可以大方地對他說──你當然可以同時喜歡兩個人，但不要把我算進去。

我是羅伊，我們下次說。

“不好的愛情永遠都有最後一種選擇，就是離開。”

本文出自《妳沉迷的不是他，而是拼盡全力去愛的自己》四塊玉文化出版

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