再愛也要學著放空，空間感才會讓關係更靠近

友人A的男友不久後生日，A說她男友想要的生日禮物很特別，既不是名牌禮物，也不是浪漫大餐，而是「希望A放他一天假，他想要一個人在家無拘無束的打電動」，讓A很是生氣，脫口說出：「那我可以讓你永遠放假啊！直接分手就好了吧！」

我以前在某家公司擔任展場企劃，辦展場很累，常要應付很多突如其來的狀況，檔期也都很趕，有時加班到深夜回家洗澡換個衣服又得上班，那時展場組同事最大的心願就是可以準時下班。然而偏偏有位其它部門的男同事明明不用加班，卻常喜歡留在公司不回家，有時還跑來當我們部門的義工，問他為何不回家好好休息？答案居然是：「回家後沒有屬於自己的空間，要接手顧小孩，還要陪老婆囉哩叭唆，與其這樣寧可躲在公司比較清靜。」

相信為人妻子的，若是聽見老公說寧可躲在公司裝忙也不願回家，一定會很不高興；聽到男友最想要的生日禮物，居然是妳消失一天放他自由會更不爽，但聽過很多男女性朋友的心聲後，我發現男女之間對於空間感的需求，其實真的有蠻大的不同。

據說女人腦內有更多的語言蛋白，也因此女性天生就比男人愛講話，很多女生都非常喜歡和另一半聊天、分享生活瑣事，藉此我們會覺得跟對方更緊密，大從被主管刁難責罵，小到洗衣粉沒了該買什麼牌子都想講一下。而男人呢？根據觀察周圍的朋友發現，多數男人對傾訴的需求度沒那麼緊密，女生如果見不到面時也希望發訊息對方秒回，但對語言天賦沒那麼好的多數男性來說，可能光是理解妳說話的內容就蠻辛苦了。所以妳就會發現有時吵架女人掏心掏肺的講自己的委屈，男人卻在旁邊刷手機看電視，當場真的很想殺他對吧？但如果瞭解男人的模式後，你就會發現男人對語言、情緒的理解速度遠遠低於女人，舉例：

女友：「今天發生某某事..某某人怎麼了…我看到網路某某新聞…..」

男友：「嗯嗯是喔。」（腦中在想進擊的巨人何時會出完結篇）

女友：「唐老師說我的星座這一週容易發生意外，感情上可能會出現變數…」

男友：「蛤？怎麼會。」（腦中在想晚餐吃什麼）

女友講一串，男方不是回幾個字，就是久久不語。

女友：「你覺得我很煩對不對，你根本不想聽我說話對不對？」

男友：「？？？？」

當然即使男女對調，上述對話也可能發生，總之這時一方就要花時間安撫另一方，久而久之，比較寡言的那一方會覺得對話很辛苦，因為他總要留心聆聽、小心回應，這就會把「陪伴」變成一件差事，意思就是陪你變成伴隨愛情而來的義務，而不是他真正想做的事，這並不是他不愛妳，而是正因為愛才去放下他真正想做的事，也因此久而久之，他會「想要有自己的空間」，但一般說出「想要空間」都會被解讀成「你不愛我了」，其實不一定是不愛了，可能只是對過於緊密的關係覺得累。

尤其我發現有些人可以很輕鬆地一心多用，例如我本人就可以一邊聽音樂一邊做飯一邊聊天，還可以順便打電動（好孩子勿學）。但我老公或我認識的多數男性完全不行，他們只能一次做一件事，他如果現在心思在電動上，他就沒辦法好好聽妳說話，好好聽妳說話就打不好電動，慢慢的他就覺得為什麼他的時間都花在妳身上，而不是他想做的事上。

所以我的建議是不論有多愛、多想黏著對方，還是要適時給對方空間，尤其同居在一起的情侶或夫妻，更需要刻意營造空間感。像我與先生磨合後就議定：當對方在書房且關上門時，就代表現在不想受打擾，讓對方專心做完他想做的事，等他需要你的陪伴時，他自然會出現。

就算家裡沒有多的房間，空間感也可以用其它方式來製造，例如彼此約定不打擾對方一個下午、甚至一個週末就各過各的，就算看到對方在線上也不要吵他，需要對方陪妳的時候就明確表達：「我希望你每週六要陪我一天，且要專心不要滑手機。」面對長達一輩子的親密關係，其實我覺得確實的給予界線感，劃分需要陪伴/可以放空的時間是好事，適時的保留一些自我，才不會容易沒話題而厭倦啊！

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