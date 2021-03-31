【專訪】女人才有變老危機？鄧惠文：「活到這個年紀，對伴侶的要求就是能相處舒服而已」

既然終有一天我們都會老去，那你打算帶著什麼樣的心境，讓餘生再精采一次呢？鄧惠文醫師帶著首部書寫「中年話題」的作品《我想看妳變老的樣子》，接受《姊妹淘》的訪問，就讓我們聽聽，鄧醫師如何陪伴中年以後的我們，由內而外琢磨出自己的光采吧！

在這個要我們活得「忘齡」的時代，好像每個人都應該要忘記自己幾歲，才能不被年齡綑綁住。但鄧醫師覺得，「知覺」自己的年齡才是一件很重要的事情，尤其年近中年，我們必須承認很多事情不一樣了，必須要思考生活的重心、對生活的態度、效率，什麼該拿什麼該放棄，這都必須要有覺察。或說得現實一點，到了這個年紀，很多人會忽然發現人生變得有限度了，不能再盡情揮霍了，所以可能想用更多的時間來陪伴家人，或者有什麼目標現在不做就會後悔。因此，忘齡很好，但對年齡的覺知也很重要，可以幫助我們在中年時，要回一部分的自己。

鄧惠文：我不是立志要當個「老女人」，而是脫離女性的框架，我能活出自己的第二人生。

不過談到年齡，鄧醫師也分享她從「女孩」覺知自己變成「女人」的瞬間。她發現遇到事情或困難時，沒有人會來照顧妳、幫助妳，即使撒嬌、耍賴都沒有用，無論是兩性關係或者職場，很多事情妳都必須自己著手處理，那便是該告別「女孩」身分，成為大人的時候了。

「我當女孩的時候，我不覺得跟男孩有什麼差別，男孩能做的事情我都可以做。」鄧醫師笑著這樣說。然而到了「女人」階段，她發現有許多女人獨有的框架便套在身上，好像女人應該要體貼、溫柔，事實上有段時間，她的確很努力地想做到這些，卻又會跟自己的本性衝撞，就這樣磨合了幾十年，才慢慢成為自己理想中的女人。

只是近幾年又開始變得不一樣了，慢慢大家會開始投射「無性的眼光」，她舉出自己很糗的例子，比方說，年輕時路上有人在背後喊著「小姐」，她會立刻知道是搭訕而走遠，但現在有人在背後喊著「小姐」，她快步走開後對方會緊跟上來，原來是她東西掉了、鞋帶掉了、包包沒關等諸如此類的糗事。她忽然明白，在生活中已經不能再想著「我是女人」，而是「大家都是人」，不要再拿「女人」的框架限制自己，就像先前提到的，要有覺知，知道自己現在的責任，以及時間的有限性，沒有太多時間可以等待與推託。所以她在書中寫道：「當女人不再被他人當作女人看待時，女人自己的人生才真正開始」，她說她不是要立志當一個「老女人」，而是脫離女人的框架，為自己再活一次！

鄧惠文：面對不同年齡階段的改變焦慮，我直接告訴你，沒有辦法排解，只能接受。

在我們一生中，都會經歷不同年齡層的焦慮，可能是從青少年進入社會、踏入三十歲，或者是邁入中年、老年等等，對於這樣的焦慮，我問鄧醫師有沒有可以排解的辦法？她斬釘截鐵地說「不可能，只能接受。」

她舉例，就好比我們做健康檢查，年輕時根本連報告都不用多看兩眼，然而隨著年齡增長，會一年比一年對自己的健康沒有信心，因為只要你一不小心，就會看到差別，這是第一種焦慮。第二，當你看到這世界的趨勢轉變迅速，而你稍不注意可能就會因此脫節，害怕自己落伍也是一件很現實的事情。最後，當你看到你的父母變老、孩子長大、和伴侶的摩擦也可能越來越多，這也是你無法抗拒的改變。所以鄧醫師說，到了這個年齡，壓力不是得要排除，而是接受，而她在書中也詳細描述如何去接受，但總括來說，就是要在方方面面都能給自己思考的空間，讓剩下一半的人生，能做出對自己最好的選擇，而不是再期待別人可以怎麼幫助你。

鄧惠文：如果到了這個年紀，還覺得別人欠自己什麼，這樣會活得很不快樂。

鄧醫師在新書特別想要傳達，假如我們不能通過溝通去改變的現實，那從內在我們該如何調整，才能過得更加舒服。她首先認為，中年後的我們，都要擁有理解自己的能力，有什麼潛能沒發揮？有什麼想做的事情沒有做？是不是被什麼框架束縛著？或者什麼事情即便你努力很久，也是時候該放棄了？透過這些理解，才有可能在第二人生活成更精采的自己。另外她也希望，我們應該都要充分理解「沒有人需要為我而活」，讓自己好好獨立一次，可能是從別人的期待中獨立，也可能是從對別人的埋怨中獨立，而不要再覺得別人虧欠自己什麼，因為在這種時候，你應該做自己的主人。

鄧惠文：如果男人到現在還只在意女人的皮相，對女人來說晴天霹靂的是，自己愛著的竟然是這種膚淺的男人？

很多人都說，男人是視覺動物，然而年齡勢必會帶走女人的青春容貌，於是「色衰愛弛」便成了很常見的現實。但鄧醫師不以為然地說，女人看男人也是色衰愛弛，男人嫌女性黃臉婆、皮膚下垂，女人也嫌棄男人禿頭、啤酒肚呀！所以如果更深入去探討「色衰愛弛」，說的應該是我們整個人精氣神的綜合，而非單純只有外貌。但是，很多女人會擔心自己看起來老了、不好看了，或者看膩了，他是不是會不愛你了？鄧醫師則覺得，如果都相處這麼久，另一半對你的情感仍只決定於你的皮相，那反過來想，女人遇到的難題應該是「這樣的男人我該怎麼繼續愛下去啊？」

她在婚姻諮商中看到許多例子，老公一開始被年輕貌美的女性吸引，但後來意識到家庭的重要而想修復關係，卻怎麼樣回不去了。鄧醫師說，很多人都以為是不是老公愛不下去這個黃臉婆的老婆？但事實上正好相反，很多女人晴天霹靂地發現，原來她付出一生的男人竟然是如此膚淺？女人不知道該怎麼繼續面對、繼續照顧對方，完全失去了對老公的敬重。所以，鄧醫師告訴女人，凡事應該回歸到自我，不要只是隨著對方的態度而懷疑自己。

鄧惠文：一對好的「資深夫妻」，就是彼此看破，卻又彼此陪伴。

其實無論是愛情長跑，或者結婚多年的資深夫妻，都會面臨一個問題，就是兩個人相處這麼久，剩下的是愛，還是習慣呢？鄧醫師認為，一段長久關係裡，尤其是到了這個年紀，我們都要很勇敢地做出一件事情，就是承認自己的需求、承認對別人的失望。兩人勢必會彼此看破，彼此見到對方身上的弱點，甚至從心理學上的角度稱之為「幻滅」，然而即便如此，幻滅之後還是能有一段真實關係的存在，彼此愛護對方的缺點，還是可以互相作伴，反之，那就各自分散也不是不能做的選擇。

所以鄧醫師強調，到了這個成熟的年紀，我們不要再拿「定義」來煩自己，不用去定義一段關係是愛、是熱情還是習慣等等，重要的是，你們彼此有沒有想要和對方舒服活下去的理由就好，其他枝微末節就不用太去追根究柢。

鄧惠文：「我希望你們都有一個態度是，人生到了現在，真的不需要鄧惠文再給你建議。」

鄧醫師的《我想看妳變老的樣子》，寫出她對於人生體悟的拋磚引玉，其實每個人都會漸漸活成屬於自己的人生哲學，而她則是將自己的原則和讀者分享，看能否碰撞成更有意義的思考。鄧醫師也分享自己的人生哲學是，對新事物存有敬意，但不勉強自己一定要走向新潮流，我可以很老派，但我也會鼓勵自己勇敢嘗試，用不同的觀點來看待人生。

願我們都能和鄧醫師一樣，讓年齡不只是個數字，而是人生最有滋有味的累積。