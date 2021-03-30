▲靠一身本領賺錢才是長久之計，別總是幻想能快速找到什麼發財的門路。（圖／Shutterstock）

三十歲之前，你最缺的不是錢，是本事

我有位學妹，畢業第一年就開始買基金了。在深圳，每個月四五千元的薪水，是很難生存的。房租一千多元，生活費一千多元，衣服、化妝品雜七雜八再花一點，換作常人基本上是月光族。

但她仍每個月擠出一千元來「餵基」。

看起來她是個理財意識超強的人，只可惜理財水準一般。她買的基金從沒有賺過，今天跌一點明天跌一點，偶爾漲一回的收益還不夠扣手續費的。一年下來，含辛茹苦先後投入了萬把塊錢，差不多縮水了一半。

另一位朋友的理財水準似乎要高那麼一點，他的炒股祕訣是：賺一筆就跑。一次性投入五千元，運氣好的時候能賺個三五百元。

聽起來挺美妙，但別忘了你得花大量時間盯著K線圖。就這一點，我認為也頗不值的。因為，時間就是最大的成本，透過這種方式賺錢，保值和增值都很難。

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對於一窮二白的年輕人而言，我更看好通過手藝和技能去賺錢。因為在一個人的成長階段，手藝和技能的提升更容易，而且相對可以掌握。

有人說：「我現在理財不是為了賺錢，而是為了練手。」這種想法無可厚非，但我覺得你還不如把這點錢用來幫自己「充電」，先補一補理財知識，再練也不遲。

畢竟，不是每一個人都可以成為巴菲特，更何況青年時代的巴菲特也比你專業啊。終日幻想逆襲，成天癡迷暴富，世界上哪有那麼多好事呢？

木心在詩中寫道：凡心所向，素履可往。

我始終堅信，有些事，慢一點反而更快，比如賺錢。那些喜歡耍小聰明的人，說不定哪一天就因為無計可施而碰壁；那些熱衷搞投機的人，說不定哪一天就因為規則趨緊而落難。

所以，靠一身本領賺錢才是長久之計，別總是幻想能快速找到什麼發財的門路。

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年初，我把微信公眾號過去一年的打賞資料—共計三千多元，截圖發了微信朋友圈。一位微信好友看到後私訊給我：「如果我沒記錯的話，我倆差不多是同一時間開始做公眾號的，但我現在已經年收一百萬了，你才三千多，你這麼寫下去何時是個頭啊。兄弟，來跟我一起搞培訓吧，一天比你一年都賺得多！」

到這個訊息，有那麼一瞬間，我心裡暗暗升起一絲悲涼。突然能理解一些朋友放棄寫作、逃離自媒體的行為了，也突然能理解一些同行毫無底線、大肆接垃圾廣告的行徑了。

每個人都在做選擇題，不是嗎？一心想賺錢的人，終會因為不賺錢而離開；眼光不只在賺錢上的人，又怎麼會因為不賺錢而忘記初心呢？

對大多數人來說，賺不到錢不是方法的問題，而是能力的問題。

記住一句話：想要錢，請用時間和自由去換；想要自由，請用本事去換。

文／魏漸

本文出自《20歲，才開始》高寶出版

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