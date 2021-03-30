給生活一點儀式感！宅女小紅靠拼樂高、瑪麗就愛「穿新襪」

每個人都因為忙碌的工作、生活，常常忘記好好照顧自己，2020 年的疫情讓我們有機會停下腳步，用心看待自己的日常。一直陪伴大家的《姊妹淘》與Global Mall環球購物中心，攜手打造「生活儀式感」講座，邀請 Global Mall 莊寧寧副總與部落客始祖宅女小紅，與大家暢聊，好好愛自己的生活儀式感，希望「致自己，不將就的勇氣，給生活一點怦然心動」。現場在主持人瑪麗活潑帶動下，與粉絲度過幽默有趣的假日午後。

宅女小紅一入場，便迫不及待打開宜得利家居與日藥本舖為大家準備的貼心好禮，直呼等等陪老公小孩去露營時，也要用這份伴手禮讓自己很放鬆！坦承單身時連聖誕節、情人節都沒在過的宅女小紅，婚後發現日子實在太無聊，激動地拍大腿說：「如果連過節都沒有，那我們還要過什麼！」逗樂全場。

已育有兩兒的宅女小紅，為了孩子開始在乎節日，想讓日子變得豐富有看頭。而平時忙碌育兒的她，更是強調一定要把握孩子們睡著後的自由時光，「帶小孩真的很累，難得出去住飯店一定要好好泡個澡」，但她貼心提醒大家，不要像自己以前，邊泡澡邊敷面膜，這樣反而讓吸收熱氣的廢棄角質無法順利浮出。

「最好的敷臉時間是泡澡後的30分鐘內，趁毛孔還張開、血液循環也很好的時刻」，也喜歡把握時間好好泡澡的莊寧寧副總，現場傳授自己的保養密技，更透露了之前搬家時，特地裝了一個下挖式的石砌浴缸，就是為了可以好好享受沐浴的放鬆時刻。

宅女小紅表示若在家沒有浴缸可泡澡，她會趁孩子睡著時外出夜跑、或在家裏拼樂高，而且都會選很大的組合！放自己喜歡的音樂、倒點紅酒，「慢慢」地拼，享受「自己的時間，屬於一個人的時光」。

當瑪麗提問怎麼不是和先生、小孩一起共享樂高時，宅女小紅語氣誇張地表示：「老公我是盡量讓他不要參與。夫妻有時候就是能不講話就不要講話（笑）」，莊寧寧副總也深有同感地說：「而且不要想跟小孩一起拼，會想生氣，他們根本沒有想認真拼」，媽媽們的幽默心聲令人莞爾。

瑪麗分享自己的小小儀式感便是「穿新襪」，覺得腳有全新包覆的感覺，很有安全感，會帶你去特別的地方，透露自己擁有長、短及各種不同造型的襪子，甚至還有專門放襪子的櫃子。被宅女小紅揶揄，怎麼不是為了約會換新的內衣褲？（笑）

但話鋒一轉，宅女小紅認真告訴現場粉絲：「不用管別人怎麼想你的儀式感」。就像上班女性都會有屬於自己工作的儀式感，自曝出門工作一定會買星巴克，宅女小紅想著自己像高階主管上班拎著名牌包包、拿著星巴克咖啡很有幹勁，在心中吶喊：「我出門了，我是個有頭有臉的人物，沒人知道我其實每天都在家帶小孩」。

寧寧副總則現場秀出自己辦公桌上的療癒小物，鏤空雕刻的貓咪手機架，還有熊抱哥造型的不倒翁唇釉，上班時把自己噴得香香的、適時補上口紅，讓努力工作的時光也能很紓壓。

瑪麗自曝認識名模花花時，碰巧遇見她工作前為自已撒上香水，覺得那一刻好有女人味。於是她也愛上同樣香味，坦言不太有自信、會苦惱拍照工作的瑪麗，只要聞到這個香味就像開啟儀式感的開關，想像自己跟花花一樣 get ready！進入「我很會拍照」的自信模式。

現場粉絲也熱情分享專屬於自己的儀式感，「把家裡打掃地乾乾淨淨，再喝杯咖啡看劇」；「每天睡前都會看一篇散文」。而打扮時髦的空姐阿Ｃ則透露特別鍾愛蜜桃乳液，在單身的節日會送給自己特殊刻字的唇膏，從最淺色買最深色，像集郵一樣。

還有粉絲表示，每晚洗完澡後都要在房間點香氛蠟燭，讓自己從頭到腳都香香的。現場一對情侶，當女友說每個月都要和姊妹淘聚在一起好好吃飯、聊天，甚至會特地買帳篷搭配燈串營造氣氛，即使結婚、生小孩後也都攜伴參加的同時，男友溫柔地表示：「儀式感就是想參與女友享受生活的每個時刻。」令在場所有人都好感動！

更有當了媽咪的粉絲，認真用IG幫自己寫日記，把每天的照片剪輯成影片、好好紀錄生活，瑪麗也贊同地表示自己又重拾寫日記的樂趣，「內容就是日常瑣事，有時候就算是生氣的話，在寫完那刻也已經完全不生氣了！」最特別的是，有粉絲寫下「對我來說，儀式感就是將生活的每一件小事，都當成大事」完美示範了「生活儀式感」的最佳秘訣！