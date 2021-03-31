獨立的女人容易被忽略，不要害怕表達自己的感受

之前去上過諮商課，其中探討到一點就是被忽略的孩子其實是最獨立的，因為獨立、因為能夠照顧好自己，所以容易被忽視。

也因為成長過程中習慣自己解決所有的事，反而造成長大後的孤獨，因為容易不知道怎麼去要？怎麼去表達自己的需要？每個人都會渴望愛，希望有個人重視妳的感受，希望有個人可以好好陪伴，但因為成長過程中太少表達自己的需求，以至於遇到真正的愛情時，妳發現妳不明白該怎麼去愛？

妳以為把所有的事情都做得好好的，這就是愛；妳以為能夠照顧對方，這就是愛；妳以為愛情不就是這樣？

我有個朋友總是很獨立，她從小就是必須自己照顧好自己，因為家裡的長輩比較喜歡哥哥，所以她從來沒有被重視到，長大後她理所當然地必須要負擔家裡的開銷，因為這樣才是一個乖女兒。遇到了結婚對象，她理所當然的要好好對待對方，這樣才是交往；到了婚後，她仍舊努力的工作賺錢，她希望把家庭照顧好，她以為工作有顧好，回家她也是會煮飯做所有家事，這樣的賢內助生活對她來說習以為常，她感受不到幸福，她和老公中間有了很深的隔閡，老公要求離婚的時候對她說：「妳做的不是這家庭需要的….」

離婚後她大崩潰，她不明白她做錯了什麼，難道賺錢有錯？難道有一起支付家庭開銷有錯？難道這樣忙碌工作認真工作有錯嗎？在陸續聽她訴苦之後我發現，她都沒有錯，她只是忘了表達自己的感受，一段婚姻最重要的不是努力扮演自己的角色，而是努力經營兩個人之間的關係，她太著重扮演一個外界看來好太太、好媽媽的角色，卻忘了這樣的角色其實不需要扮演，偶爾不夠好也沒關係。

沒有人需要妳賺這麼多的錢而去犧牲了妳的快樂和孩子的快樂，也沒有人需要妳這麼拚命的忙碌卻忘了有個家庭在等妳，她始終忘記了自己的感受，和老公結婚多年她始終說不出自己的內心話，因為她從小就被灌輸必須要獨立。

朋友說她因為小時候沒有人關心過她的情緒，因此她從來不知道怎麼表達怎麼說？她總是會問我「那要怎麼說？」小時候的經驗造成她面對最親密的另一半，也不懂得怎麼表達，每當自己有情緒時，她寧願一個人處理，也不願意分享。

她說結婚這麼多年，她總是覺得孤單，可能就是因為她不明白怎麼分享，而老公也不會和她分享，每次聽到他們的相處情況都會很納悶，到底這樣兩個人是怎麼結婚的，但其實很多人的婚姻狀態是如此的，

尤其，越獨立的人越不喜歡別人發現她的脆弱，造成婚後仍舊和另一半有很深的隔閡。

離婚後，我請她學會表達自己的情緒，喜歡就喜歡、不喜歡也別勉強自己去接受，當遇到另外一個人的時候，也要學會和對方說喜歡與不喜歡。某次她哭了很久對我說，她第一次在覺得不喜歡的時候，學會生氣和憤怒的表達，我和她說那就是一件好事。

我很喜歡一句話：「我不把精神花費在別人對我的評價上」。

勇於表達自己的感受，無論在那種時刻對自己都是一種幫助！不要去在意別人，妳要在意的是妳想什麼、妳想做什麼、妳為什麼而做。

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