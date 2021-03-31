【專訪】給你的職場人生學！劉宥彤：「所謂的女強人，不是指能力，而是內心夠強壯」

目前擔任永齡慈善教育基金會執行長的劉宥彤，最廣為人知的莫過於是郭台銘的得力工作夥伴，她在媒體前能言善道、落落大方的形象深植人心。她工作能力極強，在各大領域都能嶄露頭角，擁有讓人稱羨的斜槓人生。這次，她帶著全新作品《人生賽道，勇敢試也要勇敢放棄》，透過她的經驗分享，帶我們領略人生與職場的修羅道場，如何走出自己的生存之道！

人生別只是堅持，放棄並不可恥

書名上斗大的「勇敢放棄」吸引了我的目光，當每個人都要鼓勵大家「不要輕言放棄」，為什麼劉宥彤反其道而行呢？她說，所謂堅持的前提，應該是真正找到了一生所嚮往的事物，然而我們未必有這樣的機運，甚至也還在摸索自己的興趣，於是還在嘗試的階段，如果覺得熱情不足，對工作力有未逮，甚至時機尚未成熟，那麼一味的堅持反而阻礙了自己的發展。

尤其以前總說「隔行如隔山」，但隨著時代演進，變成了「隔行如隔紗」，在各行各業、各種道路都可以嘗試的前提下，如果你同時具備許多不錯的能力，那麼就不用勉強要在某個產業、公司或者相處對象做困獸之鬥，換一條路走或許會更平步青雲，何必拿舊有的觀念來綑綁自己。

她提到自己年輕時從事過各式各樣的職業，大概只差沒做過計程車司機而已，甚至現在也是標準的「斜槓人生」，對她來說，這是為了求生存而逼迫自己「做中學、學中做」，卻也豐富了她的人生。不過當我問她鼓不鼓勵年輕人「斜槓」，她則認為，現在這個時代工具的普及，讓每個人都有很多的可能性，所以有更多面向的發展當然是好事，不過即便如此，有沒有「第一專業」、在職場上有沒有比別人更突出的技能，才是最重要的事情

「努力嘗試很重要，但如果不適合或者心之所向根本不在這個方向，其實你痛苦，和你合作的人也痛苦。」劉宥彤這樣總結。

不過她也笑著說，對於郭台銘這種能夠強渡關山的強者，字典裡是不會有放棄的，但這也是他擁有這樣的高度，才能讓堅持成為最後致勝的關鍵。

劉宥彤：「我不只是要看起來很強，我想要真的變得很強。」

貼在劉宥彤身上最多的標籤，莫過於「女強人」這三個字。她起初覺得，這是一種性別歧視，畢竟從來沒有聽過所謂的「男強人」，不過她後來漸漸釋懷，因為她認為「人生以終為始」，重要的是自己追尋的人生目標與價值是什麼？而她追求的是「我不想要只是看起來很強，我想要真的變得很強。」她進一步解釋，所謂的強，不是擁有多少事業、賺多少錢，因為她明白自己的內心還是有許多脆弱的部分，這就是她必須努力的部分，因為所謂強者，一定要是由內而外的堅強。

她說其實很多人都是「職場冒牌貨」，就是那種即便做出很不錯的成績，仍然會自我懷疑的人，覺得自己不夠好，也擔心別人看穿自己不夠好，進而過度努力成過勞、完美主義甚至是躁鬱。所以，如果要成為他人口中的「女強人」，那一定要先從心理勇敢堅強，因為唯有這樣，才能在這過程中更瞭解自己，最後能喜歡自己、肯定自己的付出，這才是我們應該要追尋的目標。

最完美的說話課，就是時時要準備「一分鐘說話法」。

如何好好說話，無論在人生、職場、愛情等等任何關係中，都是最重要的武器之一。而劉宥彤不僅擁有媒體、公關、危機處理等專長背景，近來更擔任綜藝節目《誰語爭鋒》的導師，要說「說話」是她的專業一點也不為過。

而她自己獨創「一分鐘說話法」，其精隨就是要我們養成時時整理自己思緒與想法的習慣，統整成一分鐘左右的開場白。她告訴我們，學會「說話」是小投資大回報的事情，要讓所有人對你印象深刻，說話絕對是最簡易且直接的方式。這比起你擅長做簡報，或者長篇大論說一件事情來得有效率，因為無論是長官、朋友甚至是和伴侶吵架，大家都想要聽到重點，不僅是累積，更是平時的歸納整理，而若能在一分鐘左右，將你想要表達的重點完整陳述，她從自己的經驗分享：「你會忽然發現，有神祕力量正在改變你的人生。」

劉宥彤：當時間有限，又要在職場與家庭中取得平衡，該怎麼做？我的作法就是「輪值法」。

劉宥彤在職場上的表現有目共睹，但人生的履歷上不僅只有創辦人、執行長等職稱頭銜，同時，妻子與母親的身分她也努力在經營著。但我們每個人一天就只有24小時，該怎麼在家庭與職場取得平衡呢？

劉宥彤表示，其實這題永遠是難解的命題，但對她來說，她採用的是「輪值法」。要能將時間分配管理得完美，那是非常難做到的事情，所以千萬不要有企圖心想要在一天中將所有事情都做得盡善盡美。用石頭來舉例，我們每個人身上都會背負著大小不一的石頭，稱之為「責任」，但就因為這些石頭有輕重緩急的區別，所以我們能做的，就是先處理最大顆的石頭，其他細碎的時間再來逐步安置小石頭，而這些石頭與石頭也要適時置換順序，就好比今天把家庭放第一，明天就把老闆放最前面，慢慢取得你能適應的頻率，一段時間運作後會發現，比起把所有事情拿來一起操心，這樣分批處理的「輪值法」更能讓你的生活得心應手。

劉宥彤：遇到逆境就像是踩到大便，是無可挽回的事情，重要的是如何去解決。

看起來再順遂的人，一定都會遇過程度不一的逆境，包括劉宥彤也曾在人生路上摔過幾次跤，她曾幻想過，會不會有什麼救世主來幫她，但現實生活哪有這種事情。所以，她每次遇到逆境時都會告訴自己，不要往過去想，而是往前看，因為絕大多數遇到挫折的人，都是因為心裡放不下，導致全世界的人都在往前，只有自己還在原地踏步。她也分享從逆境中走出來的方法，有別於很多人會給的建議是「不開心的時候就別想了快去睡覺」，她則認為「先把問題聚焦再去睡覺」。

劉宥彤希望每個人可以先將最壞的可能先想一次，想想自己能否度過這個難關，想完以後再去睡覺，隔天起來，就讓最壞的狀況再好一點，哪怕一點都好，就能遠離那最壞的狀況一點。她認為，通常到了最後，最壞的情況都不會發生，甚至真正發生的最壞情況也都沒有這麼糟糕。人生很長，不需要花太多時間牽掛那些挫折，只要著手處理，循序漸進解決，事情永遠都會有轉圜的餘地。

人生賽道，難的不是怎麼可以不跌倒，而是每一步都能踏得心安理得，能不愧對自己。該怎麼擁有「不遺憾的人生」？就跟著劉宥彤一起找尋屬於自己的價值吧！