想當個成功女人背後的男人？其實女人很需要的5件事

現代社會男女平權，成功女性的案例不再罕見，艾姬身邊就有許多經營個人品牌有成、經營事業、創業等非常出色的女性。過去我們說成功男人背後都有個偉大的女性，比較少人探討事業上有優秀成就的女性需要什麼，刻板印象總是以為她們要不是個工作狂所以單身，就是婚姻容易遭受挫折或無法兼顧家庭。其實女人在事業經營方面也很需要伴侶的支持，特別是在以下5個方面。如果妳也是個有事業心的新時代獨立女性，不妨讓妳的伴侶知道妳所需要的支持喔！

1. 我們需要分擔家務或降低家務處理的標準：

如果男人可以因為工作忙碌、加班等原因，回到家就癱在沙發上滑手機，那就別要求職業婦女回家還得將家裡打掃得一塵不染。如果男人也很累不願分攤家務，或許可以提撥一部分的家用預算找個專業的家事管理人員定期來做家裡的清潔工作。

2. 需要伴侶肯定事業成就以及自我價值實現：

成功者最容易招來妒忌酸民的酸言酸語，但有時候伴侶的毒舌同樣令人傷心。男人千萬不要對女人的事業嗤之以鼻，更不要對女人說：「沒關係啦！失敗了我養妳。」自以為這是了不起的包容和後盾，但其實我們最需要的不是包養，而是能夠肯定我們在事業經營上的努力，並看見過程中所展現的自我價值。

3. 給予足夠信任，一定程度的時間空間自由：

擁有自己事業的女性，一般都會有比較寬廣的社交生活，需要學習成長、拓展人脈和業務。如果不是夫妻創業，很多時候不見得能共同參與某些社交場合。這時候男人應該識相一點，不要綁架了女性的時間，無論夫唱婦隨或婦唱夫隨，都要看主唱方不方便，給予足夠信任以及自由是很重要的！

4. 需要你的真誠鼓勵和祝福，放下比較心態：

如果女人的事業比男人還強大呢？女人需要的是真誠的鼓勵和祝福。有些愛面子的男人會很難接受原先外界稱呼女性為某某人的老婆，卻因為老婆發展得比老公還好，知名度比老公高，外界稱呼他變成某某人的老公了。重要的是無論誰強誰弱，伴侶之間的情感不變。放下比較心態吧！

5. 需要挫折時的安慰與體諒，而非下指導棋：

最後一點也是男人常犯的問題。事業經營難免遭遇挫折，當女人有煩惱的時候，你可以先關心和聆聽，然後看看她需不需要建議以及幫助。但有些男人總是耐不住性子急著下指導棋，或是藉機展現自己的聰明才智說：「看吧！我不是跟妳說過了嗎？其實妳應該這樣那樣……」都會讓女人感覺落井下石。有時候照顧對方的心情比給予一堆理性建議還重要，寵溺的一個拍拍勝過千言萬語。

到這裡找艾姬……

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