重返中間泳道　日抗癌游泳名將池江璃花子：命運來自選擇

身為女性，妳是否常常自我感嘆「命運只能如此？」，社會往往給予女性許多框架與壓力，限制女性追求自我的可能性，久而久之，在面臨人生的風浪與關卡時，少了面對的勇氣，而只能搖頭感嘆「這就是命運」，卻忘了命運絕非偶然，真正改寫命運的重要關鍵，其實來自於自己的選擇。

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獲得坎城影展金棕櫚獎的日本電影導演是枝裕和，與全球知名護膚品牌SK-II合作，所推出的首部電影《中間泳道》，講述日本女子游泳選手池江璃花子（Rikako Ikee）在運動生涯達到最巔峰的時候，卻罹患血癌，經過長時間的抗癌治療，終於重返賽場、重新定義自己的人生，就是最好的例子，來鼓勵更多女性：你的選擇，可以改寫命運的劇本。

2018年，池江璃花子以18歲之齡，在雅加達亞運大放異彩，個人獨得囊括6金2銀，不僅榮獲大會MVP最有價值運動員，更成為第一位在單屆亞運上奪得六面金牌的游泳選手。排名世界第一的她，一次次打破日本及亞洲多項紀錄，被視為日本在東京奧運上，最能為地主國大幅奪金的希望。未料隔年2月即被醫生診斷出罹患白血病，這對於身體就是最大資產的運動選手來說，無疑是最大的打擊。而化療副作用與不適，曾讓她連進食都有困難，更讓她幾近崩潰邊緣，一度想放棄自己的生命。

但是在最低潮的時候，她卻常常夢到自己在游泳。這樣的夢想，支持她繼續接受治療，並努力朝向回到泳池的目標邁進。《中間泳道》片名來自於游泳比賽的規則，比賽中總是會將預賽速度最快的選手，安排於泳池的中間泳道。過去的池江璃花子也是中間泳道的常勝軍。然而，罹病後的她，要對抗的不只是病魔，更是獲去那個擁有輝煌成績的自我，害怕無法拔得頭籌的自己。過去的亮眼成就反而成為她心中那道跨不去的牆。她在影片中說:「曾經，我可以自由自在地游泳、無憂無慮，我可以享受游泳的快樂，但現在，我無法贏過任何人，我內心脆弱的一面告訴我，我就是不可能贏了，無論我多麼拼盡全力，萬一我的事業就這樣中斷了呢？這就是我現在最大的敵人…」

堅強努力抗癌 池江璃花子重新定義屬於她的中間泳道

然而，經過十個月的治療與休息，她在去年2月開始恢復訓練，並在5月時與SK-II合作，在鏡頭面前，正值最愛漂亮的年紀，但她脫下了假髮，以最真實的樣貌面對世人，展現出勇敢的自己。過去的的池江璃花子，僅是一名優秀的運動員，但是現在的池江璃花子，更是打敗癌症、改寫命運的生命鬥士。她充滿希望和力量的故事，登上了日本各大頭條新聞，得到了許多人的支持與鼓勵。這也是28年來，日本女性運動員首次登上日本媒體的頭版頭條。她的復出，即以令人驚艷的表現重返泳池，今年她更一舉奪得日本公開賽50公尺自由泳亞軍及50公尺蝶式冠軍，並將參加日本奧運游泳選拔賽，重新展開她的第二游泳人生。然而，宛如重生的她，在意的早已不是輸贏，她在影片的最後說道:「我還能活著，已經是一件很值得感恩的體驗，很多人和我說，我給了他們力量，只因為我繼續堅持游泳。但我意識到我不是為了別人而游泳，是因為我很享受游泳的每一個瞬間」 池江璃花子正一步步地，回到屬於她內心的中間泳道。

「如果回不到過去的自己也沒關係，但此時此刻我們的行動，可以決定我們的命運。無論你面對多麼困難的挑戰，我相信你都可以克服，改變未來。」

「改寫命運（#CHANGEDESTINY）」是SK-II品牌的核心理念，自從2015年起，SK-II在全球各地女性的故事中汲取靈感，透過「改寫命運」的活動，讓更多人重視到女性所面臨的各種壓力，以及世人為完美女性而設下的框架，並鼓勵女性命運無關乎機遇，勇敢做出自己的選擇。而這次身為東京奧運的全球官方合作夥伴，SK-II再度透過全球平台支持運動員及女性，幫助他們追求自己的命運，並且克服面前的種種限制。

SK-II因此特別成立全球第一個電影工作室「SK-II STUDIO」。即將發佈的首部電影《中間泳道》，邀請知名導演是枝裕和執鏡，細膩地表現出池江璃花子努力扭轉改寫自己的命運的韌性與毅力。此外，SK-II也將成立#改寫命運CHANGEDESTINY基金，只要每觀看一次SK-II STUDIO電影，就捐出1美元，用來支持更多女性追求自己的命運，創造正向的變化。

「我覺得非常幸運可以參與這次拍攝計畫，特別要感謝 SK-II 以及是枝裕和導演，片中他捕捉到我真實的一面，」池江璃花子在回顧在過去一年與SK-II合作，以及成為品牌#改寫命運 ChangeDestiny嶄新篇章主角的過程時表示：「世界各地的人們，都曾經身處艱難逆境，一定有些時刻幾乎要超出負荷，讓人開始質疑自己。也正是在這樣的時候，我希望大家記得堅定不移、不懼未知，進而掌握自己的命運。如果回不到過去的自己也沒關係，但此時此刻我們的行動可以決定我們的命運。無論你面對多麼困難的挑戰，我相信你都可以克服，改變未來。」

我們雖然不是萬中選一的奧運選手，但在人生的道路上，難免會遇到令人難以承受的困難與艱辛。最重要的，在於妳自己的選擇，是要雙手一攤，讓命運限制了妳，還是勇敢面對，改寫自己的命運，找回屬於自己的中間泳道呢？

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