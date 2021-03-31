最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
戀愛指南淘心話

作家H：先生的車，副座位置總是被調整過，只要唸他就會生氣翻臉，該如何處理？！

作家H：先生的車，副座位置總是被調整過，只要唸他就會生氣翻臉，該如何處理？！▲先生的車副座位置總是被調整過，只要唸他就會生氣翻臉。（圖／shutterstock）
文 : H

H您好結婚已經20多年孩子大了離家不在身邊又回到2個人生活原本以為會重拾熱情沒想到先生工作遇到瓶頸壓力大又忙相處的時間變少外最近脾氣變得易怒沒說幾句話就不高興 

加上這半年來偶爾搭乘先生的車都發現副座位置總是被調整過而且座椅角度冷氣出風口都被調到一樣的位置先生總說下班時同事順路而且是幾位同事輪流搭便車其實我知道他說的那些同事都是自己有開車上下班的⋯⋯他嘀咕我很恐怖連枝微末節都記得這樣清楚 

最近好不容易2人出遊我只說一句座椅又被調整過了言語間沒有質問的意思他就馬上生氣翻臉直說我令他覺得恐怖其實我是神經很大條的人除非是再三重複的事情我很難去留意到除車子的副座其他相處也好不到哪去先生晚回家進門就板一張臉問他是否上班有不愉快的事情答說因為晚回家怕被我碎念！？覺得我是很恐怖的人像一直找他的把柄抓到就念不停我承認我以前脾氣暴躁那是被生活操磨到一個程度還有他以前不只一次的說謊但被我無意間發現拆穿了幾次已經無法全然信任其中一次還是友人跟我說我才知道他說謊這1年來孩子大了生活好過些自認脾氣有改了加上體諒他近期工作壓力大幾乎是配合他 

看他最近反應曾問過他是否有其他喜歡的人結果暴怒回說妳去查啊？也曾問過他一直說我很恐怖是否覺得已經無法相處是否要談看看如何處理雙方的關係他卻回說我小題大作總是找事情煩他請問這樣的關係還有轉圜的餘地嗎 

謝謝您 

▲先生工作遇到瓶頸，壓力大又忙，最近脾氣變得易怒，沒說幾句話就不高興。（圖／shutterstock）

H這樣說 

順著妳的文章閱讀下來，我原本以為，會有什麼突破性的發展，然而，看到最後，我卻感到一點點失望與質疑了⋯⋯ 

或許，駕駛座的位置被調整過這件事情，的確是某個女性或者不同女性曾經搭乘的證據，或許，他也的確隱瞞了什麼。然而，在妳還沒有發現其他證據之前，這樣一直不停的質疑他或者碎念他，的確也可以理解他為什麼會感到不耐煩。如果說，妳也很清楚他最近因為工作壓力大而感到不耐的話，也許妳可以自己做些調整，就算看到些什麼，也先緘默不語，可能對你們兩人的關係比較有幫助呢？ 

坦白說，有事沒事就問說「是否有其他喜歡的人」「該如何處理雙方關係」，對於一個工作不順，只想專心於特定範圍的人來說，只是會增加他的壓力以及刺激他的脾氣罷了。更何況，你們都已經結婚二十多年了，外面真的有什麼女人的話，我相信妳要挖出證據，絕對不是難事！  

因此我給妳的建議，這樣的關係是否有轉圜的餘地？反而是希望妳可以檢視一下自己，或許是妳自身的情緒，出了些狀況，很多時候，關係的崩壞，不見得是對方的問題，而是自己的問題。先讓自己平靜下來，再觀察對方的反應，反而可以看到更多面向！ 

祝福妳。 

付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文
https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce
生命靈數諮詢感情與數字占卜
https://reurl.cc/b6d8kd
H的部落格
https://iamwriterh.com/
訂閱H的youtube頻道
https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA
追蹤H的IG
https://www.instagram.com/h0711writer/
「真。愛的平行宇宙」全面發行。
博客來：https://reurl.cc/4g9xbK

Tags : 作家Ｈ先生的車副座位置生氣重拾熱情

H
很難定位這個傢伙……曾任阿貴網站創意總監，寫腳本，寫歌，出阿貴唱片，做阿貴電影。也曾創造了台灣第一本數位雜誌『酷樂誌』，寫RAP，做互動頁面。創造了內地最火的兩本數碼雜誌『me愛美麗』『wo男人志』