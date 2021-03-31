作家H：先生的車，副座位置總是被調整過，只要唸他就會生氣翻臉，該如何處理？！

H您好。結婚已經20多年，孩子大了離家不在身邊，又回到2個人生活。原本以為會重拾熱情，沒想到先生工作遇到瓶頸，壓力大又忙，相處的時間變少外，最近脾氣變得易怒，沒說幾句話就不高興。

加上這半年來，偶爾搭乘先生的車，都發現副座位置總是被調整過，而且座椅角度，冷氣出風口都被調到一樣的位置。先生總說下班時同事順路，而且是幾位同事輪流搭便車。其實我知道，他說的那些同事都是自己有開車上下班的⋯⋯他嘀咕我很恐怖，連枝微末節都記得這樣清楚。

最近好不容易2人出遊，我只說一句座椅又被調整過了，言語間沒有質問的意思，他就馬上生氣翻臉，直說我令他覺得恐怖。其實我是神經很大條的人，除非是再三重複的事情，我很難去留意到。除車子的副座，其他相處也好不到哪去。先生晚回家進門就板一張臉，問他是否上班有不愉快的事情？答說：因為晚回家怕被我碎念！？覺得我是很恐怖的人，好像一直找他的把柄，抓到就念不停。我承認，我以前脾氣暴躁，那是被生活操磨到一個程度。還有他以前不只一次的說謊，但被我無意間發現拆穿了幾次，已經無法全然信任（其中一次還是友人跟我說，我才知道他說謊）這1年來孩子大了，生活好過些，自認脾氣有改了，加上體諒他近期工作壓力大幾乎是配合他。

看他最近反應曾問過他，是否有其他喜歡的人？結果暴怒回說妳去查啊？也曾問過他，一直說我很恐怖，是否覺得已經無法相處，是否要談看看如何處理雙方的關係。他卻回說，我小題大作總是找事情煩他？請問這樣的關係還有轉圜的餘地嗎？

謝謝您

H這樣說

順著妳的文章閱讀下來，我原本以為，會有什麼突破性的發展，然而，看到最後，我卻感到一點點失望與質疑了⋯⋯

或許，駕駛座的位置被調整過這件事情，的確是某個女性或者不同女性曾經搭乘的證據，或許，他也的確隱瞞了什麼。然而，在妳還沒有發現其他證據之前，這樣一直不停的質疑他或者碎念他，的確也可以理解他為什麼會感到不耐煩。如果說，妳也很清楚他最近因為工作壓力大而感到不耐的話，也許妳可以自己做些調整，就算看到些什麼，也先緘默不語，可能對你們兩人的關係比較有幫助呢？

坦白說，有事沒事就問說「是否有其他喜歡的人」「該如何處理雙方關係」，對於一個工作不順，只想專心於特定範圍的人來說，只是會增加他的壓力以及刺激他的脾氣罷了。更何況，你們都已經結婚二十多年了，外面真的有什麼女人的話，我相信妳要挖出證據，絕對不是難事！

因此我給妳的建議，這樣的關係是否有轉圜的餘地？反而是希望妳可以檢視一下自己，或許是妳自身的情緒，出了些狀況，很多時候，關係的崩壞，不見得是對方的問題，而是自己的問題。先讓自己平靜下來，再觀察對方的反應，反而可以看到更多面向！

祝福妳。

付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文

https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce

生命靈數諮詢感情與數字占卜

https://reurl.cc/b6d8kd

H的部落格

https://iamwriterh.com/

訂閱H的youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA…

追蹤H的IG

https://www.instagram.com/h0711writer/

「真。愛的平行宇宙」全面發行。

博客來：https://reurl.cc/4g9xbK