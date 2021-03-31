以前臉書、IG還沒出現的年代，我時常到處瀏覽個人部落格，其中有一個部落格名稱就是「彼此不要羨慕」。很奇怪，時隔十多年，早就沒追部落格了，卻時常想起「彼此不要羨慕」這幾個字。

太難了。彼此不要羨慕。

也許性格中有強烈自卑感的關係，我時常羨慕他人，羨慕旁人看似毫不費力地擁有了許多；自己拚到灰頭土臉，往往只有一點次級的獎賞。

曾經我以為真正的長大成熟，是不再去羨慕別人。然而年紀愈長，想要的東西愈難，更加止不住羨慕他人與生俱來的資產或美麗。

那羨慕倒也不是惡意。更像是一種認清自己後的無奈，很多時候也滿意自己擁有的那些，努力得來的那些，但就有一瞬猛然回頭見到別人的盆滿缽滿，仍會油然升起，「啊，好好喔……」在心底小小聲的欣羨。

我的工作時常會接觸到各行各業、不同生活水平的人。有次採訪一位事業相當成功的女性，亦是那種看上去各方面無可挑剔的生活。長相漂亮、工作能力強，家庭關係和樂。

她並不是那種強作武裝的人。採訪過程也袒露了自己的脆弱與不安，以及曾經受過如何的流言蜚語攻擊。

著實太辛苦了。不知道一個人必須耗費洪荒之力才能撐起那人人羨慕的一切，倘若是我，面對那些困難早就坐地放棄了吧。

不過若說從此便不再羨慕他人實在太矯情了。只是當我意識到很多人擁有的都很得來不易之後，便覺得生命公平許多。

再有一次，跟一位條件很好的朋友聊起彼此生活。她無意間流露出的嚮往，讓我不禁心想，如我這般平淡的日常，竟也能引人羨慕嗎？

人跟人之間總是互相不理解，於是常常彼此羨慕。與其說長大後能不羨慕，不如說真正成熟的大人會願意傾聽與理解另一個人的真實與苦衷，理解了，便不會被那麼強烈的羨慕或嫉妒逼得心頭苦悶，自覺處處不如人。

我想世界任何一微小的事物都有令人羨慕之處，當我們羨慕別人之時，未料也有人對我們投以嚮往的眼光。羨慕、嫉妒這些情感是無法根除的，然而，一來一往總讓人覺得平衡多了。世事難兩清，能扯平便算萬幸。

「彼此不要羨慕」終究是難以企及的境界，畢竟活在世上，免不了心頭要罩上一層「我是不是活得不如人」的陰影，尤其看著自己朋友、同窗個個風生水起，不免頭都有點抬不起。

羨慕歸羨慕，人唯一能做的是安安份份把自己生活過好，該努力就努力，該耍廢就耍廢。人生未必要追求成功，但得把日子活得有滋有味，有屬於自己的氣味。這樣的生活，仍會招人羨慕的。這麼一想，自覺便不那麼魯了。

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