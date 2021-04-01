為什麼他總是說我無理取鬧？看見關係裡的惡性循環八字圖！

「你為什麼都不理我？」你說，滿肚子委屈，而且期待他能夠安撫你。

「你不要再無理取鬧了好嗎？」可是他並沒有安撫你，反而還認為你才是做錯事情的那一方。

「好啊那乾脆都不要講啊！」你累了、想說算了、隨便好了。可是心裡還是有一點點期待，期待他能夠抓住你、來跟你討論。

「隨便你！」沒想到他也放棄了，所以你覺得更失望⋯⋯。

上面這樣的互動模式熟悉嗎？你也常常跟對方在吵架之後冷靜一陣子，然後好像又若無其事地和好，可是你知道心中的某一部分「並沒有好」嗎？那沒有好的，究竟是「哪一個部分」呢？

這幾天讀「情緒取向伴侶治療」（Emotionally Focused Therapy，EFT）[1]的時候讀到了一個非常有趣的概念叫做「惡性循環八字圖」，精確的解釋了為什麼我們在感情裡面一直重複著同樣的爭吵的劇本，兩個人都受傷、兩個人都失望。同時也說明了，在彼此爭吵過後，那個「沒有好」的是什麼。

一個追一個跑的組合

先前我在許多文章都談過，關係裡面常見的其中一種配對是「焦慮依戀」跟「逃避依戀」的組合（俗稱焦逃配），前者很缺乏安全感、很需要對方的保證、很害怕被丟掉；後者很討厭被黏住、很需要空間、遇到事情的時候，可能不想討論、只想要逃跑。當然，這是兩種極端的狀況，也有可能兩個人都是安全依戀，但一個人表現出「比較像是焦慮依戀」的行為，另一個人表現出「比較像是逃避依戀」的行為（因為這兩種行為反應並不是絕對的而是相對的，比方說甲比乙出現更多逃避行為，或者是乙比甲出現更多焦慮行為）。不論是前面的哪一種情況，我們都把它稱之為關係裡的追逃模式（pursuer – withdrewer ）──表現出焦慮依戀般行為（追逐）的那一方很想要討論、很想要抓緊對方把事情講清楚，因為他們無法容忍不確定性；表現出逃避依戀般行為（逃跑）的那一方覺得覺得又來了、不想討論，只想趕快結束話題、逃避衝突。

這種模式辛苦的地方在於，往往兩個人會大吵一架之後、可能會冷戰或者是不說話一段時間，然後隔一陣子，透過一方示好、做愛（吵後炮）、或者是其他方式又和好了，可是關係當中真正的問題仍然沒有解決，下次還會爆發同樣的惡性循環。這篇文章想要透過情緒取向伴侶治療的「惡性循環八字圖」來說明，在這當中你們之間發生了什麼，或許有機會可以看懂在你們之間發生的毒性輪迴。

惡性循環八字圖

據小弟不才的了解（你可以看下圖右邊withdrawer ，順時鐘方向來理解）[2]，每個人的（A）「表面行為」背後都藏著一個（B）「深層情緒」、深層情緒後面通常會有一個跟（C）「依戀訊號」有關的東西，而這個東西往往會被某一個（D）「痛點線索」所促發。當兩個人在一起的時候，對方的表面行為A會踩到你的痛點線索D，於是就會形成所謂的惡性循環。

如果上面這段看不懂，你可以參考這張圖，並且看下面這個例子（根據英文字母後面的數字1→2→3→4→5→6→7→8來閱讀，順序上面會比較清楚）。假設一個逃跑者跟一個追逐者正在吵架，追逐者說：「你為什麼都不回我訊息、也不已讀？」，逃跑者聽了回應說：「你不要再無理取鬧了好嗎？」，這背後可能涉及下面一系列的心理歷程：

［左邊Pursuer］

A1：「你為什麼都不回我訊息、也不已讀？」[表面行為]

［右邊withdrawer ］

D2：（你根本不了解我，我明明在忙，而且你還要一直管我）[痛點線索]

C3：（我好想要逃跑）[依戀訊號]

B4：（我覺得很窒息、我需要有自己的空間，我覺得你不理解我的感受）[深層情緒]

A5：「你不要再無理取鬧了好嗎？」[表面行為]

［左邊Pursuer］

D6：（你把我推開、你是不是不在乎我了？）[痛點線索]

C7：（我好想要抓住你）[依戀訊號]

B8：（我很怕你把我丟掉、我怕你不要我了，我覺得好孤獨⋯⋯為了報復，我也想讓你嚐嚐孤獨的感覺！）[深層情緒]

A1：「好啊那乾脆都不要講啊！」[表面行為]

上面就是8字圖惡性循環的過程，我們其實還可以無限往下延伸，直到某一方放棄溝通、甚至覺得累了離開現場。如果你覺得這個過程和你們相處的時候有87分像，那麼光是看懂這個8字圖，就有機會解開你們之間的結。

惡性循環的切斷

在關係心理學當中經常會提到「循環」（cycling）的概念，表面上看起來很不容易解決，但實際上只要有循環，就有機會解開。在具體操作上，其實只要做到下面三個步驟，就可以打破這個循環。下面粗體字的部分是你可以背起來的句型，底線的部分可以填入當下的狀況（這個例子是用逃跑者withdrewer的觀點）：

1. 發現並且表達自己在進行某一個「表面行為」時，踩到了對方的什麼「痛點線索」，而後面的「深層情緒」跟「依戀訊號」又是什麼。典型的句子像是「當 我沒有回覆你訊息 的時候，你就會覺得 孤獨、被丟掉、很害怕我不要你 ，是這樣嗎？」

2. 嘗試表達對方的「表面行為」出現之後，你自己背後的「深層情緒」跟「依戀訊號」是什麼。典型的句子像是「當 你責怪我沒有及時回覆你訊息 的時候，我就會覺得 窒息窒息、我會想要有自己的空間 ，這樣說你能明白嗎？」

3. 找到彼此的「痛點線索」，安撫對方的情緒，然後討論出比較好的互動模式。典型的句子像是「當 我沒有回覆你訊息 的時候，可能代表 我在忙碌 、而不代表 我不在乎你 ，我會需要 自己的空間 。你覺得像這種時候可以做什麼，讓我們彼此都覺得比較舒服一些？」

改變的三個階段

當然，看完之後你可能會說：「講起來都很簡單，做起來很難，而且真正遇到衝突誰有辦法這麼理性的說話？」所以真正容易操作的三個階段通常都是：

（1）事後討論→（2）當下發現→（3）練習暫停。

（1）事後討論：一開始你們可能只能在衝突之後，兩個人冷靜的階段，好好討論上面這張圖，然後思考看看下次可以怎麼做。

（2）當下發現：經過幾次事後討論的經驗，後來你會發現，兩人比較有機會在衝突發生的時候，就看見事實發生了什麼事情，但因為積習難改，可能還是會按照以往惡性循環的模式發展，這時候不要覺得太氣餒，畢竟習慣的形成並不是一朝一夕，改變的秘訣，就在於要給彼此多一點時間。

（3）練習暫停：幾次之後你們可以彼此研發出某一個暫停的手勢（貼圖也可以），或者是其中一方直接可以說：「寶貝，等一等，我們似乎又進入了惡性循環了耶。我們可以先彼此冷靜一下，然後事後再來討論嗎？還是你有什麼其他的想法？」 先暫停衝突、避免衝突惡化高升，然後進行（1）。

幾次下來之後你會發現，雙方在這段感情裡面似乎都比較清楚彼此在做什麼、感受是什麼，以及真正的恐懼是什麼。一般來說我們都會擔心衝突是不是不好的，可是當衝突過後，這種「對於彼此情緒的了解」，反而會增加彼此的親密感。

在感情裡，我們經常會擔心對方是不是不如我們在意對方一般在意我們，也可能會害怕對方過度掌控，而讓我們失去了自由，有些時候我們為了避免這些可怕的事情發生，所以說出很多可怕的話、做出很多可怕的行為，本來是想要暫時獲得某一種安穩的感覺，可是卻不知不覺會把對方越推越遠。如果兩個人都在意這段關係，那麼改變彼此的行為動態，或許就能夠把原本惡行的反應型態，轉化成一種相愛。

延伸閱讀

[1]孫頌賢、呂美莉 （2019）。 諮商師學習情緒取向伴侶諮商中同理反映之經驗研究。本土諮商心理學學刊， 10（2），頁 44-81。

[2]Johnson, S. M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection. (2ed.). New York, NY: Brunner-Routledge.

海苔熊