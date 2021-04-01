直男多半不體貼，但卻很善良

前幾天晚上，我弟突然跟我說他臉很癢。

癢的部位是靠近下巴和耳朵的外側，他說已經癢了半年以上了，有時癢得厲害些、有時又好一點，時不時還會長一些小疹子，我仔細看了一下，可是他曬得黑又有鬍渣，實在看不出個名堂，於是就叫他去把臉洗乾淨再來看。

他洗好後過來，我一看就大翻白眼：「你根本沒洗乾淨！」

「我有阿！」他大呼冤枉：「我還特地擠很多洗面乳欸！」

「你自己看！」我把桌上小鏡子塞到他手裡：「你臉的旁邊泡泡根本沒沖乾淨！」

於是他一邊叨唸明明沖很久為啥還是有泡泡、一邊回浴室去洗臉了，而我忽然想起上週時一直說洗臉機根本只是防水按摩棒的我老公，原來，對直男而言，「把臉洗乾淨＝多擠一點洗面乳」，那他們不懂洗臉機，也是剛好啊！

*

好像男人時常批評女人麻煩。

洗個臉有一堆保養品要擦、沒事還要敷臉很麻煩；不過出門看個電影，又要化妝又要防曬，回家還要卸妝很麻煩；就像我老公大推一種「三合一洗劑」，所謂三合一就是可以洗臉、也可以洗頭、還可以洗澡，他還告訴我某某牌三合一洗劑是名牌，當兵時如果買這個牌子，不到三天就會被大家一起用光或者整罐被幹走，聽到後來我只覺得，反正只要有介面活性劑就可以帶走身體上的油脂，那他們為何不乾脆用洗衣精洗澡，不是更簡單？結果你猜我老公說什麼？他說：「哇喔，文組的居然講得出介面活性劑，不簡單喔！」

那瞬間我突然覺得，原來這個號稱嘴笨的男人其實並非不會誇獎人嘛，平時半天打不出一個屁來，只是因為那些我自覺很得意很了不起的事，在他眼裡還不如講得出介面活性劑五個字厲害。

可是這只不過是個體差異。

女人喜歡體貼的男人，而年輕時我們認為的體貼，就是男人永遠表現出一副理解和包容的態度，不會老用「麻煩」來批評女人的生活瑣事，可年紀漸長後我才發現，這一種類型的「體貼」多半都是裝的，他們並不真正理解女人的那些感覺，只是知道那樣做妳會比較開心，我們老是嚷嚷著要男人「懂」女人，說到底是強人所難，因為沒真正切身體會過的事是永遠不會懂的，舉個最簡單的例子，難道婦科醫生會是全世界最懂得體貼懷孕老婆的男人嗎？即便他們比誰都「懂」懷孕是怎麼回事，但是半夜被老婆踢醒說想吃某些東西時，還是會大翻白眼喊「麻煩」的。

但是，直男和直男癌是不同的。直男只是「不懂」，只要妳別硬要他們懂，通常日子都還過得下去，他們之所以常常說女人麻煩，說坦白話有一半的原因也來自於女人的刻意，妳想想，倘若妳那些小心思小堅持，都無須他幫忙也無須他負擔，他還會有意見嗎？可女人有時是這樣，妳化妝要男人等、穿高跟鞋腳痛要男人哄，說到底是因為妳覺得自己的漂亮他也有份欣賞，帶個漂亮女友出門他也賺到面子，所以妳理所當然的「麻煩」他，因為妳覺得他也有享受到。

直男多半不體貼，年輕時覺得這是罪過，但近年卻越來越覺得是小事。因為少女時的我們多半不好意思直接開口說自己要什麼，所以妳需要對方足夠體貼，才能發現妳的需求；但當年紀逐漸往歐巴桑靠攏，妳也懶得讓男人猜了，畢竟他猜錯妳還要領情也太累，倒不如直接說，他願意就去做，不願意就拉倒，一翻兩瞪眼。

話說回來，我那個自以為擠很多洗面乳等於把臉洗乾淨的直男弟弟，即使臉癢成這樣，還是不願意去看皮膚科，我看他把看皮膚科當成比看泌尿科還羞恥的大事，畢竟他也是個直男，而直男就是得man，man是不會為了臉上長痘而看醫生的，但我倒是發現我擺在浴室的高級洗面乳光速減少。

我半開玩笑的抗議他洗掉了我好幾百塊，結果這孩子隔天下班時買了很高級的日料請我吃。我說你這一餐的錢都可以自己再買兩條洗面乳了，結果他酷酷的說「我懶得去買，不然妳去幫我買。」

矮額，我懂我懂，直男這麼man，是不會自己去買洗面乳的！

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