你真的懂得，什麼是愛的付出嗎？

很多人在愛情裡總是不停遇到挫折，但始終卻不明白到底是哪裡出了問題。

可能就像寫信來給我的這個網友，她問我的問題一樣。「我到底哪裡付出的不夠？」

她跟我詳述了很多他們交往的細節，但說的幾乎都是她如何如何對男友好。這讓我想起了過往交往過的一個男友，也總是喜歡「提醒」我，他對我有多好。

每次不管他做了什麼，時常在最後一句都會加上「你看我對你多好」。

「我幫你買了紅茶，你看我對你有多好。」

「你生日我訂了你最想吃的那間餐廳，你看我對你有多好。」

「公司調派我為了拒絕了，你看我對你有多好。」

「為了要陪你去看醫生我請了特休，你看我對你有多好。」

直到最後我提出分手，他問我：「我為你付出這麼多，難道你還會遇到比我對你更好的人嗎？」

我沒有很確切的回答這位前男友問我的這個問題。因為在他問出這個問句的同時，我更確定當初跟他分手的這個決定，是正確的。

「老劉，你覺得你對我好嗎？」在我跟現在的老公還沒結婚前，有次我這麼問他。

「欸…..」他想了一下，「應該還可以吧？但還有對妳更好的空間。我會努力的。」老劉這樣回答我。

但其實，他是我所有交往過的男友裡面，對我最掏心肝，也最好的。正因為他的這份付出，讓我感覺舒服沒有壓力，我才能從生活中的各種細節裡，去觀察到他的好。

我想真正的「付出」，是沒有意識到自己這些作為是「付出」，因為一切都是自然而然地流露……就像父母對我們的關愛一樣，那是源自於內心真正的愛。

而這些種種「付出」，你自然不會在心裡如數家珍，在吵架的時候拿出來當做談判籌碼，或是作為綁架對方情感的工具。最常聽到的台詞就是：「我都是為了你，才怎樣怎樣怎樣…..」我認為這不是付出，而只是利益交換。就像商人投資項目一樣，認為自己拿了多少出來，就應該要回收多少才等值。如果沒有收到等值的成果，就會覺得自己「虧了」。

所以，你在這段關係中付出了多少，其實大家心中自有一把尺量著。也許你認為你付出了很多，但那也只不過是因為，你過去付出得太少，所以這次你僅僅只是多給了一塊錢，就認為自己的付出多得像天這麼大。

等到有一天，你學會了不去計算自己付出了多少，不去計較自己回收了多少，那才是你真正「付出」的開始，也才是你真正學會什麼是愛的時候。

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