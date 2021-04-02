年齡差距才不是戀愛難題！鄧惠文：與他對等又契合，大19歲都沒關係

《鄧一個人咖啡》今（2 日）回顧直播中，鄧醫師與作家欣西亞及 H，面對網友困擾的難題：因與男友「年齡差距」，不被父母祝福的該怎麼辦？即使婆婆不惡，媳婦仍無法敞開心胸接納她。三位專家精闢點出關鍵，遇到這些問題，該優先檢視的竟然是自己？！

網友提問：相差九歲的戀情不被祝福，該如何調適心理？

H直言「棺材是裝死人，不是裝老人的」，建議直接把男朋友帶回去跟家人相處，一定要讓父母可以理解、放心，是把女兒交到什麼樣的人手上，雙方見過後若還是有疑問，再提出來溝通比較合理。

欣西亞則看穿網友提問的關鍵：「我也很徬徨跟男友是不是真的合適」，表示當一個人的心都不定的時候，很容易因為別人說什麼就覺得「啊好像是這樣、好像很擔心」，她認為大 9 歲根本不是關鍵，是你可能真的找不到這個關係對你而言，到底合不合適？！

老公大自己 6 歲的欣西亞想跟大家分享，家長永遠都會有自己的喜好，「不喜歡什麼東西都可以拿出來反對」，搞不好大 9 歲根本不是癥結點。過去有人對她說男生年齡不能大女生 3 的倍數，太歲很容易犯到；外籍的也不好，嫁去那麼遠的地方，「外國人最無情」。欣西亞認為幸福是自己的，要對自己負責，應該是思考自己與男人結婚的風險，是否能承擔？而不是去思考父母喜不喜歡。

鄧醫師總結，如果已試過跟同齡男交往都覺得不 OK，發現要跟大你較多歲的人才可以交往的話，簡單講，內心是比較渴望被成熟的男性呵護，在很多事情上被照顧、帶領的感覺，比較沒那麼想要打打鬧鬧、爭來爭去的友伴，這之中隱含一種對關係落差的需求。

這心態在談戀愛時可能會因為跟年輕男性有所不同而感到著迷，見識上有差、格局上比較成熟等，會感覺到被讓、被寵。但鄧醫師提醒，這種感受可能不會長久！進入婚姻之後，年紀差再多歲，因為婚姻裡面的各種分工，最終還是會進入平等的位置，兩個人開始面對柴米油鹽的事實，失去被呵護的感覺。

如果因此萌生「我幹嘛要嫁一個大9歲的，沒有像大哥或爸爸一樣呵護我。我可以找個年輕點的…」念頭，鄧醫師建議要好好想一想。如果檢查完發現完全沒有這樣的心態，真的覺得難得遇到一個人各方面都很契合，只是大 9 歲，鄧醫師直白斷言「甚至是大 19 歲都沒有關係」。

網友提問：即使婆婆從來不惡，做媳婦的自己仍無法敞開心胸接納她？

H 直言這是很難判斷的主觀認定基準點問題，如果今天你真的認為婆婆會想參與你們未來所有生活的話，「其實她就是惡婆婆了！」

欣西亞則認為，這很像一般兩性關係中，「我覺得我老公沒問題，但我有強烈不安感，深怕老公以後會離開我、會去偷吃」的情況有異曲同工之妙，有時候說不上感受，但仍然會有強烈不安感，會擔心、自責，「我老公對我很好啊、也會照顧孩子啊～」她建議要先正視、理出自己的問題。

此時鄧醫師點出關鍵！看看自己原生家庭的關係，特別是你與自己的母親，通常跟母親有還沒解開的問題，譬如你和母親的關係沒有很好、未得到母親的重視等，對婆婆（另外一個母親的想像）就也會是比較負面的，會預設：這個人沒有要幫忙我，一定是要剝奪我。其實婆婆什麼都不用做，只要活著對你就是威脅。

這是心理投射出來的不安全感，鄧醫師建議先回顧自己與媽媽的關係，能不能感覺到自己是個被祝福的女兒？才有辦法去想像跟先生一起開發一種婆婆來祝福你們的關係，而不是婆婆來干擾、破壞的關係。

另外則是觀察自己與先生之間是否進入真正成熟的對等關係，如果對等，他的媽媽就是人生裡要對應的一個人，如何和老公一起對應？夫妻間要有感覺是平衡的，老公給你的愛要是足夠的。那如果不夠可以怎麼溝通？鄧醫師建議以「為了讓我們可以跟婆婆有更好的相處」來跟先生溝通，討論在哪些方面可以互相幫忙。