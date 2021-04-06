別被「生理年齡」所框架！眾人公認：相處合拍才是戀情契合的關鍵

《鄧一個人咖啡》回顧直播中，鄧醫師與作家欣西亞及 H，針對網友困擾不被父母祝福的「姊弟戀」提出建議。三人一致認同年齡真的不是最大的問題，而是需檢視自己內心，這個關係到底合不合適？與對方的溝通和相處究竟有沒有問題？粉絲更是突破盲點留言：「遇到一個合拍的伴侶跟生理年齡沒有什麼關係，很可惜大家還是會被年齡差距所框架」。

「很多 40 歲男人老的、胖的、又不運動。但就算是 30 歲也有不 OK 的人」，作家 H 率先表態認為「問題不在年齡，而是男人的狀態」，獲得網友認可。

欣西亞也直言：「幸福是要對自己負責」，該思考自己與男人結婚的風險，是否能承擔？而不是去思考父母喜不喜歡。引來粉絲贊同表態覺得年齡不是問題，「重點是妳自己能不能和他相處愉快，未來不可知，沒有人可以給答案，重要的是婚姻中的各種狀況，妳自己心態是不是已經調整好，有智慧去解決所面臨著各種問題。」

鄧醫師則分析，要審視自己是否真的無法跟同齡男性交往，內心較渴望獲得「被照顧」的感覺？如果只是因年長男性格局上比較成熟等原因而感到著迷，她提醒進入婚姻之後，就算年紀差再多歲，因為婚姻裡面的各種分工，最終還是會進入平等的位置，兩個人開始面對柴米油鹽的事實，會失去被呵護的感覺，因此前述「對關係落差的需求」在進入婚姻後便可能不會長久。

粉絲也反饋，遇到問題要有決心可以接受接下來的考驗，有時現實是，人會因為遇到問題或是壓力，就會有負面想法，時間久了就會產生問題，認為「世上最難的事就是堅持，應該先問自己準備好了嗎？」