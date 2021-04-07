三人行這辛苦活，不適合就別了吧

前陣子知道丁允恭桃色新聞，本來沒有特別注意，就覺得一個失德的政府官員下台剛好而已，但最近發現Y女、丁允恭的新婚妻子都出來參戰，實在把我的八卦魂引了出來。瀏覽新聞看了來龍去脈，讓我感到不可思議的倒不是丁允恭，而是他身旁的這些賢慧女友或妻子們。

丁的前妻一路以來都念一流學校，根據本人於臉書所述，其父系家族在台南賣茶葉超過百年，甚至現在茶店已是景點，表示前妻也算來自地方上頗有頭面的人家，本身也有才幹。出來爆料的Y女曾擔任報社、電視台記者、公關行銷等工作，看來亦是個聰慧美女。至於現任妻子同樣是記者出身，雖然年輕但從犀利談吐來說，絕不是個傻妹。奇妙的是，從新聞報導來看，這些女性或多或少知道丁的身旁有其它女友。以新聞來看，這些女性雖然和丁是「開放式關係」，但她們似乎還是比較想要傳統關係，否則也不會讓自己懷孕或選擇結婚了（因為婚姻還是有相關的束縛與法律責任，既已選開放式關係，又何必進入婚姻？）。

雖然男人多夢想齊人之福，女人卻很少願意當茶壺旁的茶杯之一。那為什麼某些聰明漂亮能幹的女生，願意接受這種只有男方單方面的開放式關係？這就要說說一位朋友的故事。

朋友J出身單親家庭，靠努力在大公司取得一席之地，凡事都靠自己摸滾打爬，所以在外J不得不裝出一副強悍幹練的模樣武裝自己，但內心J跟所有女性一樣，渴望有個懂她的男人能呵護陪伴。她身邊不是完全沒機會，可惜台灣男性活在重理輕文的觀念裡，雖然負責任的男人不少，但能聊詩詞文學、音樂情趣的實在不多，其中能和女人聊心事又不吃軟飯的更是鳳毛麟角。於是當M一出現，J就完全淪陷。

M工作能力出眾，對音樂與文學的涵養更讓J耳目一新，跟身旁那些每天談股票充滿銅臭味的男性截然不同，M不常說話，但只要開口觀點總讓J感到別有收穫。M還有個一般男性很不擅長的優點：耐心。他可以陪J逛一整天的女性百貨，不斷聽她訴苦而無怨言。於是，當她聽到M想要『開放式關係』時，她內心雖然震驚而不能接受，但一聽到M提起開放式關係的先進、在國外實踐已久，一對一關係對女性有諸多限制……她又覺得直接否定，顯得自己不是個瀟灑、獨立的現代女性，M則會失望地離開她。於是，她在不太情願的狀況下勉強接受。

當M在外實踐開放式關係時，J試圖分散心思不去注意，也抑制所有看起來像吃醋的舉止。她不查勤不看M手機，不聞問他跟誰去了哪裡。但既是『開放式關係』，M就常主動分享他與其它女人的互動，畢竟，這是他生活的一部分。從傳統觀念的角度，聽男友訴說他去哪認識其他女人、以及上床的點點滴滴──而且還要保持微笑，一段時間下來J就去身心科報到，因為她嚴重失眠，一閉眼腦中就是M所說的情節。

為了讓心裡平衡些，J也嘗試和其他男人約會，結果卻索然無趣，因為M原本就是她從茫茫人海好不容易愛上的男人，又怎可能輕易對其他人動心？她也曾試過約砲，但做完後充滿猥褻與委屈感。讓她更感困惑的是，當她與M分享自己約砲、約會的經過，M反而露出不屑、生氣的表情：「原來剛認識的妳也可以喔？」

她多次和M提出自己並不快樂，希望回到一對一關係時，M卻告訴她：「每個人的快樂，需要自己負責」。最後，在這段長達三年多的關係中，J得了躁鬱、恐慌等身心疾病，每天吃許多精神藥物維持日常生活，工作表現嚴重下滑而被資遣。我和她是因為一次專案合作才意外認識，而故事的結局，則是M告知她自己愛上了別的女人，那女人不接受開放式關係，所以他必須和J分手。

許多人歌頌開放式關係的優點，或許某些人真的很適合，但以我這種四十歲阿姨的角度看來，開放式關係對女性的好處我是比較看不懂，跟婚姻保障無關，而是女性的生理結構比較脆弱，多重性伴侶風險高，就算全程戴套，也不能排除皮膚及黏膜傳染的可能性。還有，我本身屬於獨占欲高、器量小的人，如果妳和我一樣，那三人行這種活還是免了吧，像J這樣勉強到最後傷心又傷身，何必呢？

凌茜粉絲團