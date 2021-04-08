▲與其說是「對的人」，我更喜歡詮釋為「適合的人」。（圖／shutterstock）

對的人在哪裡？好的伴侶通常能扮演5種角色

雖然我們常說Mr. Right，但與其說是「對的人」，我更喜歡詮釋為「適合的人」。我認為愛情沒有條件上的絕對對錯，只看雙方是否適合。我不列點建議具體上要達成什麼條件才能成為好伴侶，但我認為通常一個適合的對象，可以在妳生命中扮演以下5種角色。

1.他是一個能和妳聊天的朋友：

就算不是無話不談、無所不聊，至少他必須在妳需要時，願意傾聽陪伴。互動時，雙方要能對頻，不能總是雞同鴨講，溝通得心很累。如果兩人在一起連聊天都做不到，那相處起來恐怕比養隻寵物還寂寞。

2.他是一個能讓妳成長的老師：

兩個人在一起能夠讓彼此人格有所成長和成熟，是多麽令人感到喜悅的事！當妳遇到挫折時，有人給妳支持建議和鼓勵，讓妳精進成長，妳會發現和他在一起的妳變得越來越好。

3.他是一個能一起玩樂的玩伴：

生活有層層壓力，偶爾需要放鬆，偶爾需要放飛自我。當妳提議做哪些有趣的事時，他不會潑妳冷水或一臉無趣的樣子，他總能接受妳瘋狂的點子，陪妳一起在人生中享受遊戲時光。

4.他是一個讓妳感受愛的情人：

無論交往時間多久，表達愛的形式或許和熱戀時期不太一樣，但他都能讓妳感受到愛情或親情。這種愛可能從婚前的一束鮮花變成婚後一盤削好的水果，愛就藏在生活的縫隙中，但並非不存在。當然，如果有浪漫激情，更加分！

5.他是一個能共同努力的夥伴：

他是一個在妳人生中能共同努力的夥伴，陪伴、支援妳完成妳人生裡許多重要的任務。例如：妳的夢想，適應婚姻的過程，以及生育孩子的辛苦等，他是一個很可靠的後盾，讓妳感覺做任何事都不再那麼艱難。

適合當伴侶的對象可能不是年收入要多少，身高要多高，有什麼樣了不起的背景或才華，但如果他能夠在妳生活中扮演以上5種角色，相信一起生活會很有收穫，也讓妳的生命更加豐富有趣！如果妳已經有對象，不妨觀察一下你們的互動情境，是否能讓妳感覺到他能扮演這些角色呢？找到這樣的對象，請好好珍惜，幸福就不再是遙不可及的夢想囉！

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