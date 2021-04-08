感情沒有所謂「放下」，都是吃進去的愛情

▲妳不想聽他談他的小女友，那牽扯了太多。（圖／shutterstock）

之後意外或經常的傷心，

都是你吃進去的愛情。

提前了三個月通知大家，就是怕漏了誰，大學畢業之後的頭一次出遊，要到齊才行，定了日期和地點，挑在七月中，會是兩天一夜，要去往台東，簡單租了三台車，住宿在一間鄉村平房，有庭院可以野炊和大聲笑鬧。

他原本是那樣和大家說的，女友會陪同出席，交往未滿半年，可能正是熱戀期吧，結果出發當天來的只有他，他那個小他兩歲的女友因為家中有親戚結婚，去參加婚禮了。

心底暗暗鬆了口氣，妳沒讓人發現，何況這不盡人意。

如果她來了，妳沒應付過那種場面，假裝沒事的場面，但那可以說是他的專長，從前就一直認為有這般能耐的，不是什麼好人，在眾人眼前能泰然，若無其事，妳早有預感似的，正因為他擅長，所以才計畫帶著女友一起出現在妳的面前，雖然最後沒有。

其實你們之間的沒人知道，同行的人全是相處了幾年的同學，沒人查證過，沒人追問，但也許多少能猜到，或背後議論紛紛，自以為是的祕密自以為不曾走漏。

妳喜歡過他，很喜歡，而他沒有拒絕過或因此疏了遠，你們曾同居過一段時間，在某年的寒假，回想起來，那該算是最幸福的日子吧，雖然妳從未說過，究竟什麼是幸福。

當時的你們不會吵架，他總是可以在妳需要的時候出現，就像是妳的所有心思和眼神，都終將被他看穿似的，不用去找什麼理由抗拒，妳沉浸於此，也時常告訴自己，你們算是在一起了。不過，誰也沒有鬆口，或試著確定，妳相信這傷害不會太大，只不過是時間問題，妳認為他會很愛妳，就算沒有，妳也未曾害怕過，橫豎他會一直都在，畢業之後的日子亦然。

那天一部分的人從台北起搭火車出發，妳和他都在，在人群之間，他們有說有笑時，你們不刻意站得近。火車上，座位在一起，妳先要了靠窗的，他幫妳將大包小包放上頭頂的架子，坐下時肩與肩保持著應該卻最近的距離。

氣息沒變，坐近了才確定，沒因為新的女朋友而有任何陌生了，他的言談，雙眼的光，過敏的鼻子，時不時抓順著頭髮，都沒變，妳心底一陣不明是欣慰還是懷念。但手機殼換了，也許是情侶款，關於他和她，妳不好奇也省了客套的詢問，你們淺淺的聊著其他日常，鄰座的朋友也一起，大家臉上都掛著對於出遊的期待，和再見到朋友們的欣喜，還說著晚上在庭院野炊時要喝個盡興，話題和情緒總繞在這兩天，像是個警戒的範圍，在這裡頭誰都舒服。

沒人提起自己的生活，有也是輕輕帶過，剛出社會時的生活不光彩不輕鬆，沒人想聊，妳也是，也默默高興著他也是，妳不想聽他談他的小女友，那牽扯了太多，那都陌生，那些裡沒有妳。

文／壹捌零參

本文出自《那麼，也許我會希望世界毀滅：讓我們回到海裡，重新期待愛情》台灣東販出版



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