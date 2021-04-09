蔡侑霖專欄／拒讀有毒的心靈雞湯！30歲的愛情，委屈不一定能求全（上）

1.拋開舊觀念，你得清楚知道：30歲那天開始，賺錢與婚姻，迷思要搞清楚！

第一：存錢不是重點，重點是開源及斜槓額外收入。假設30歲過後一個月不到三萬元收入，別說省吃儉用，這輩子真的就是低薪！人生頂多持續怨懟社會與市場。沒有閒錢，儘管本事再高、社經地位多了不起，也只是「精緻窮、打腫臉充胖子」，繼續瞎忙至窮老。

其二：是否結婚不是重點，重點是你適不適合結婚？有錢結婚，未來打算是什麼？兩人實際生活真的有比較好嗎？如果有，那就結，沒有，就別瞎結婚，邁入加倍貌合神離的窮忙附和。

最好的自己，值得最好的愛情。

單身也是必要的整理。你該趁這時間好好打理自己，單身的時光也值得你開心、珍惜。然而，若那最好的自己能被珍視，或許就有機會順著自己的心意，找能和自己匹配又合適的人。不要將就，不要聽從誰的指示與建議，更不要妥協自己對幸福的嚮往及標準。「當門對戶」的條件，不是一味審視對方的經濟及地位，而是對方和自己持續有共鳴，彼此對生活的想像相差不遠，一直能與對方的良善順利溝通著。

你都這麼努力地過日子，是否更該找一個真正能一塊過日子的人？兩人關係的穩定，要有共同的未來作為基礎，不為了「單身」假裝或妥協。單身的你得深信，值得的愛情都還在路上，再給它一些時間，而你現在該做的，是讓生活過得豐富精采、特別值得。

2.30歲的我們，愛情裡的你，委屈不一定能求全！

感情的開始，得認真觀察對方，不僅是保護自己，也確認彼此是否合適。然而，「忍耐」二字不是寬宏大量放任對方糟蹋、數落自己，你的「包容心」不該用來浪費，誰的愛都如此稀有珍貴。現實生活中，就算有「真命天子」或「真命天女」，若無心經營，只是一味求全、隱忍，表面上的假象並非圓滿的關係。

「委屈求全」不該是你長期的人設，「忍耐」不該是整齣愛情故事的關鍵詞。長期的忍耐只是徹底地消耗你的良善，被搞得疲憊不堪，到頭來上演「苦命爛好人」的悲情戲碼，未必能從此幸福快樂。最終一擊，則是被旁人貼上「個性懦弱、膽小膽怯」的標籤，兩人的結局以悲情收官，全劇終。

當你想通後清醒，於是開始反擊出招，你將莫名變成「不懂忍耐」的罪人，你害怕被別人的輿論綑綁自己所有行動，而「委屈求全」的勒索，恰如恐怖片裡的冤魂，原封不動又回到你的身上，替你銬住「莫須有」的手銬。讓你不禁質疑，自始至終所說的「忍耐」，到底好在哪裡、人善被人欺，究竟何時會苦盡甘來？仔細想想，現實生活裡，根本沒這回事！

3.愛情需要兩個人成就，失愛卻只要一個人的成全

因為痛過、愛過也恨過，才懂自己底線在哪裡，又如何保護自己。碰到相同課題時，懂得拿捏停損點，是愛裡的大智慧，絕不要坐以待斃、相信事情會有轉圜餘地。學會適度堅持，但放下後就不再回頭，這是甘心情願的人生成長。反之，如果已經沒有任何緣分，盡了力，就不須苦不堪言，只要「成全」就好。

剛開始，你可能放不開、捨不得對感情的投入，頓時被抽離與他的日常，渾身不自在。

然而強制留下的感情只會讓你心力交瘁，強求的貌合神離不會快樂。

自省過後，領悟「真正放手」對於自己，才是能喘口氣的解脫。認真告訴自己，自己值得再次被愛，下一段愛情來臨時，也不再犯相同錯誤了。

沒有在一起的緣分，就冷處理地放生，這是唯一的好方法。不必交惡、不盼望感情尚有轉圜餘地，你才是留了底線給自己。對方若不願和你相處，一同走向未來，這並非單方的選擇，而是對彼此好的決議，請不要再一廂情願，獨自努力的愛沒有意義。

4.沒必要遷就，不需要委屈，你配得上平等的愛情

有人天生過於貪痴，認為等待就有童話般結果，看著對方走遠仍頻繁回望，盼望感情仍有峰迴路轉的機會。當然，奮不顧身愛上一個人，是一種單純、認真執著的美好。能自在地抉擇一段感情，絲毫不委屈，肯定幸福。學會愛人及被愛的一路上，我們懂得如何把握，後來也明白如何放棄。沒必要和自己、對方過不去，緊握固執不放手。

到了這個年紀你更明白，「委屈求全」不是唯一的路。沒有結果的人，就讓他走向其他的未來，你朝著其他方向才能有空缺去盼望轉機。不能給出去的情感終將是「冷暖自知」的養分，下回愛情來的時候，可以放慢腳步，細心思量後再給出更好的自己，求得兩人都自在的關係。最好的愛，是一同成長，配合對方的步調，跳首有默契的和諧雙人舞，而不會失去自尊留下獨自一人的窮途末路。

5.如果人生路上，我們不再是朋友，其實也不會怎樣！

進入成年人的世界中，那些身旁朋友的模樣、談吐及思維，也將日復一日、潛移默化地影響到你，甚至是你未來一至三年的發展，也可能干擾日後人格的健全。一段關係，最終可以交往多少日子，都建立在雙方的契合度及信任，考驗著情誼的強韌度。

友誼能建立，多是因為相似的生活圈及理念；然而，朋友不再聯絡，也多是因為理念相差甚遠、生活型態轉變。頻率不同，無進而產生共鳴的對話開始雞同鴨講，臉上的厭倦表情只會出現地更加頻繁。友誼若是因彼此理解而吸引，走遠的朋友，也是另一種注定錯頻的領悟。

6.親愛的，不是對方不認真，是你太認真

就算是一段你不能更看好的感情，思想上看似門當戶對、外表順眼、日常有他的存在更加美好，有一天若無來由地喊停了，你也不要過度費心地挽回，只有單方面想要維繫的關係盼不回從前，你也不必因此封閉自己的心。親愛的，很多時候，他並沒有那麼喜歡你，他或許不曾認真地想跟你在一起。抱歉，不是他不認真，是你太過認真了。要對得起一段關係，就先從他不勉強愛你開始。

就是因為單方面人生太長，雙方面相處太短，二人得要好好認識彼此，對得起對方的時間，也對得起自己的青春。你得明白對方的興趣，甚至是對方不能碰的地雷。一個人的生活背景成就他的性格及人生排序。

二人急忙在一起，卻無心瞭解彼此，不過是膚淺的愛。於是，熱戀消褪後，一方不再有新鮮感，被宣判離場也因為不夠瞭解而多走的冤枉路。

7.你要嘛拼命證明單身無礙，要嘛證明兩人是真愛

因為很害怕，所以每件事都只能謹慎、使命必達，一關接著一關地挑戰，只是要證明自己：我可以！

合適年紀，你準備好談感情時，你不能說全然沒想過婚姻的可能，你得思考三觀是否相符、是否門當又戶對。「一輩子」太沉重，但當對方邀你見家人，你覺得倉促又馬虎；見不到對方的親友，你便憂心焦慮。邁入論及婚嫁的時刻，雙方慶幸有彼此過日子，兩人過程又得看婚姻是否風雲變色，不離婚是磨合，離了婚是各自的人生磨練，每個轉折都是和自己的對戰。

你明白付出可能不成正比，卻也沒想過對方是否會先跳票。莫怪別人不認真面對感情，你也得捫心自問自己不信任感情的成因為何，不傷自己，也不損害他人。談感情，你只會越來越果斷，更明白什麼叫做「對彼此都好」，不浪費時間。成年人的感情，彼此相處的壓力如此之大，卻又要保持心態的柔軟，就是希望這場戀愛可以完美落幕，不再只是消耗彼此的預演。

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