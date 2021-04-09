▲雖然說，陪伴在身邊已經是一種相當奢侈的行為，但是對於真正注重關係的人而言，「陪伴」也有品質上的差異。（圖／shutterstock）

作家H：在愛情的世界裡，就算是沈默的陪伴，也是一種愛意的付出表現

最近我的世界裡，被一個App給佔據著。

Clubhouse。

不管是平常在Ch上線閒聊，甚至就連實際生活裡面，都和Ch上認識的朋友聚會，這一兩個月以來，簡直可以說我的生活被這個應用程式給徹底綁架了。

在這上面認識的朋友們，也有很多人跟我說出類似的心聲：另外一半抱怨自己使用的時間太長，幾乎都沒有和對方交流，進而引發爭吵。

更有甚者，我看到一則來自日本的新聞，日本已經出現「Club divorce」這類名詞了。在某則日本的新聞裡提到，一位先生因為使用Ch時間過度，甚至影響到太太的睡眠，日積月累的壓力下，太太終於忍受不住而脾氣爆發，不但將先生的手機砸到床上，卻沒料到Clubhouse這個App還在持續使用中，因此這對夫妻吵架的過程原音，全部都被「房間」裡的網友聽到，原本在「房間」裡維持著和善形象的太太，原形畢露，從此成為網友笑柄。

這不禁讓我思考，這類App到底是因為語音的關係拉近了人與人之間的距離，抑或是讓近在咫尺的親密愛人，元神出竅，形成一種把彼此推開的後果呢？

我曾經在Clubhouse上面開房間討論過這個主題。

然而在上面使用App的人，畢竟就是使用者，他們大部分是被抱怨的那一方，自然我得到的意見收集，也都會比較偏向於「另外一方可以自己去找自己愛做的事情，彼此不干擾彼此的嗜好就好」這類的想法。

然而我認真得說，雖然我自己目前使用的時間已經有成癮的狀態，但我是絕對不會在另一半陪伴身旁的時候，卻依舊大量使用這個App，形成「我的人在她身旁，心卻在跟大眾交流」的境地。

雖然說，陪伴在身邊已經是一種相當奢侈的行為，但是對於真正注重關係的人而言，「陪伴」也有品質上的差異。就算是兩個人一起看一部電影，靜默地度過了兩個小時，兩個人卻依舊可以感受到，因為是觀賞一樣的內容，因此可以有直接的心靈上互動。比起這種一個人無所事事，另外一個人卻是將全副精神花在與另外一大堆人交流的事情上，後者實在令人難以接受。

或許有人會說，既然沒事幹，為什麼我不能把時間花在這件事情上面呢？但我就得告訴大家這麼一個觀念。我曾經寫過類似的文章，當一個男人可以給你某樣東西的時候，你才能確定，這個男人是真的愛你。

基本上，這個原則不分男女，就算是女性也是一樣。

而那件東西，就是時間。

就算你們兩個人靜默地待在同一個空間裡不講話，你依舊是把時間花在對方身上。有時候無用的度過時間，並不是浪費時間。而是你把花費時間的第一順位，放在對方身上。

一旦你將時間花在遠在不知在世界各地的那些網友身上時，就代表，你把你身邊最親密的那個人，擺在了第二順位以後，在我看來，你們之間的互動，那，已經稱不上愛情了。

和大家分享。

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