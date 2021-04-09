「已讀不回、不讀不回」惹你煩心？質問他以前，你可以做的5件事

人生在世，想弄垮一個人，有時候不需要真的發生什麼驚天動地的大事；很多時候，光是「已讀不回、不讀不回」的回應冷暴力，就足以讓人身心俱疲與精神耗弱了！你也時常被通訊軟體的不回應搞得心浮氣躁嗎？以下，五招教你擺脫通訊回應惡情緒，找出正確的應對之道。

1.請認清每個人「回應習慣」都不同！

每個人在使用通訊軟體時，都有著自己偏好的回應速度與答覆節奏，如果你本身恰好是屬於急性子，又恰好對回訊息這件事，總抱持「有問必答」、「不可無視別人」，因為嚴以律己的禮貌性格，讓你會期待著別人也該如此重視你的訊息，一旦遇到別人已讀不回或是不讀不回，便會感到很難受很憋屈。

遇到這類情緒困擾，建議你得要先認清，每個人都有他們回應訊息的習慣，你選擇有問必答的模式，不代表別人就得如此呼應你的需求，唯有理解「回應與否也是他人自由」的這項前提，才能讓你在面對這類「訊息無回應」時，能更坦然以待。

2.規定自己「時限內」不看手機！

若你的理性總告訴自己要體諒別人可能在忙，或是他們回應習慣就是如此，但你內心就是「看、不、開」！

有這類自我折磨的內心煎熬時，建議你，請學著將對方的視窗先「關閉通知」或「設定隱藏」，然後嚴格設立一個「時限」可能是一小時或半天（請依照你的需求調整），都不要去理會手機訊息，請先去忙你自己的事或是過好你自己的生活，等到時限到再去打開手機確認他的回覆，藉此便能稍稍避免，一直在花時間「等對方訊息」的自我折磨。

3.找出對方的回應「時間基準線」！

每個人的回應習慣都不同，倘若你所面對的這位喜歡「不讀不回、已讀不回」的人，他的回應風格日日月月年年都是如此，那建議你就得學會放寬心，因為很可能這就是他喜好的回應模式；但相反的，如果你的互動對象，之前都會密切回應，也不會突然搞消失，但近期卻突然開始會對你的訊息有點忽視，那建議你可以稍稍溝通確認，是否雙方出現嫌隙或他只是恰好在忙，避免這個「不回應」成為你內心的糾結。

4.理解沒回應跟「忽視冷漠」並非等號！

如果你天生個性較細膩、容易鑽牛角尖或想太多的人，在面對這類訊息有去無回的狀況時，很可能會暗自將它視為是對方刻意冷漠或選擇忽視的情緒連結，但這類負面聯想，有時候並非是事實，如果你本身是個在訊息互動上安全感較薄弱的人，或是俗稱有點「玻璃心」的人，如果對應的人，恰好是你很在意之人，建議可以直球對決問個分明，避免自己夜長夢多，讓自己陷入負面情緒之中。

5.溝通磨合，找出雙方的「互動暗號」！

總是被「不讀不回、已讀不回」氣得牙癢癢？倘若這類不喜歡回訊息的對象是，客戶、上司、下屬、客人⋯⋯等這類本來就跟你不太親近的人士，則建議可適時在對話裡，直接說明「期待回應」與「明確回應時間」，如「麻煩無論如何請記得給我一個回覆」或是「麻煩請在下班前給我個答覆」。如此一來，便可避免自己空等訊息的焦躁情緒，甚至在時限截止時，你也能合理藉此發問而不會給人緊迫逼人的感受。

若不喜歡回訊息的人，恰好是你的另一半、好友、家人⋯⋯等這類親密接觸者，那則建議，可以與對方溝通出一個「互動暗號」，真的在忙、不想被打擾或不想回訊息時，可選擇貼圖、手勢或是回個「在忙」二字，藉由溝通找出兩人共同的暗語，便能避免某一方情緒被揪著的問題。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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