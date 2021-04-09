開放式關係？我們可以繼續找尋與自己契合的人，前提是對彼此都是誠實的

「我覺得痛苦的主因就是自我價值低落，總覺得自己永遠比不上別人。」— Anita，生理女，性向男。—

成長過程中，我們想著未來要成為怎麼樣成功的大人。而成功的定義又是什麼？是自律，是言出必行，是不動聲色，是不畏是非風雨，是年幼的我們做不到的種種。最近常常在想，我想要成為什麼樣的大人？怎麼樣才是完美的自己？對著鏡子練習微笑，要露出幾顆牙齒或者昂首搭上微微上揚的嘴角即可。練習儀態，行走中的膝蓋要彎曲或者大腿帶動小腿，前後腳距離不超過四十公分。香水在晴天、雨天，白日、夜晚，面對提案的會議或者潮濕的台北盆地該怎麼恰如其分。也假設過面對一百種生活中的不如意要怎麼化解，不哭不鬧、不面紅耳赤，拿出練習的微笑：「這個樣子呀！你說的也沒錯，但我現在有點忙，晚點跟你討論好嗎？」實則反覆在腦中進行思辯，再結論出雙方滿意的解套進行實際答辯。

「你喜歡我哪裡？眼睛？鼻子？還是我的壞脾氣？」

我喜歡A的自律，帶有幾分不容侵犯的原則。我喜歡B對自己瞭若指掌，輕易地說出喜歡和不喜歡、想要和需要。在於願意面對與否前提下，我們確實比任何人都還要了解自己。我相信佛洛依德曾經提到的言論是正確的，我們大多時候是在找尋自己理想狀態以及與自己相容性格時，進而愛上一個人。迷戀於他的真誠，他能而我所不能及的價值，他與我在想法上的契合程度。綜合上述，我是可以同時愛上兩個人的，因為這些都是我嚮往的自己。藉由伴侶讓自己變得更好，為了得到對方而讓自己有動力提升，或者卑微的說法，為了讓自己更值得對方青睞而提升，無疑是 Win-win 局面。

時間軸拉長，我漸漸地過著妥善規劃的每一天，開始懂得自我約束，也開始誠實面對自己的匱乏，想辦法加以修正。某一天，我發現自己好像就把 A 給放下了，沒有那麼必要在一起，或者自己不再需要從他身上獲得自我實現的價值。有趣的是，人之所以為獨一無二在於我們的自由意志，不是能輕易被複製的生物科技。而嚮往美好本來就是人之常情，我們會被別人獨特的人格特質吸引，無論對方的社經地位或出身。我會喜歡他的體貼幽默，也會喜歡上另一個人的直言不諱，因為兩者都有他們不可取代的特質。最後，如果我都要呢？

「開放式關係嗎？過程中我們可以繼續找尋與自己契合的人，前提是我們對彼此要是最誠實的。」

相識至今，他一直是誠實且擅於思辨的，還記得去年春天剛認識的我們，每句回答都是字字珠璣。現在倒是挺享受整個過程，隨著他分析事情的多個面向，也讓我去想怎麼樣去把一件事處理到盡善盡美。我當然會想要有個人穩定地發展、噓寒問暖，累得時候聊上幾句，無暇理會時各自努力生活。那個人要能接受我不想讓別人觸及的傷口，能體諒我的難處，能把我視如家人，能讓我信任、無話不談的對象。最後，定下來共組家庭、共度餘生。不過在這個決定之前的人生也就這樣短到在宇宙中不見身影，重大到開始質疑自己有沒有心思負荷，有沒有下定決心要因為他放棄其他的可能，或者只是交出一些自己給對方。

什麼是愛？我只能說絕對不能是衝動，其餘的我想等我真的將他的難過化成我的眼淚，我開心他的開心時，也就知道了。至於同時愛上兩個人的可能性，是存在的。

這裡是 Shout Out Sex，不如跟我們聽聽 Anita 的故事，跟我們一起 Shout Out Sex！

想聽更多Ep-14 可以同時愛兩個人嗎？ 詳細、生動的內容？

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